Miércoles tormentoso en la región de Salto Grande

La región de Salto Grande tendrá un miércoles marcado por la inestabilidad y las tormentas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras buena parte de Entre Ríos se encuentra bajo alerta naranja, Concordia y los departamentos del norte provincial permanecen bajo alerta amarilla.

El nivel naranja alcanza actualmente a los departamentos de Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

En esas zonas podrían registrarse abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. El SMN estima acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

Alerta amarilla para Concordia

Para el resto de la provincia, incluido Concordia y la región de Salto Grande, rige alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El organismo nacional advierte que estas condiciones pueden estar acompañadas por abundantes lluvias en períodos cortos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

En este caso, los valores de precipitación acumulada se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual.

Tormentas fuertes durante la tarde

Para Concordia, el pronóstico anticipa una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27. El viento soplará del sector este a unos 13 kilómetros por hora y la humedad será elevada, en torno al 93%.

Durante la jornada existe un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, porcentaje que aumentaría hacia la tarde, cuando se prevé hasta un 70% de probabilidad de tormentas fuertes.

De esta manera, las condiciones más inestables se esperan para el transcurso de la tarde y podrían extenderse durante las primeras horas del jueves.

La inestabilidad continuará el jueves

Para el jueves se espera que continúe la inestabilidad, aunque con un marcado descenso de las temperaturas.

La mínima sería de 16 grados y la máxima de 22, con un 70% de probabilidad de tormentas durante la madrugada y un 40% de posibilidades de tormentas aisladas durante el resto de la jornada.

El escenario meteorológico volvería a presentar cambios hacia el viernes. La jornada comenzaría con cielo nublado y, durante la tarde, nuevamente se prevé un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.