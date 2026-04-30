Miguel Cattani lanza su candidatura a intendente de Federacion: “A mí ningún dedo me va a decir si puedo ser candidato o no”

El escenario político de Federación sumó este martes un capítulo de alto voltaje. Miguel Cattani, dirigente del Justicialismo, confirmó la primicia que muchos esperaban: el próximo jueves 7 de mayo, a las 21:00 hs en el Club Social, lanzará oficialmente su precandidatura a Intendente de Federación.

En diálogo con el programa Entre Líneas, Cattani fue tajante respecto a su autonomía política: «A mí ningún dedo me va a decir si puedo ser candidato. No soy la continuidad de nadie, soy Miguel Cattani y tengo un proyecto propio trabajado colectivamente».

El respaldo de Adán Bahl y la mirada provincial

Cattani brindó la entrevista minutos después de salir de una reunión en el Congreso con el Senador Nacional Adán «Beto» Bahl. «Fue una reunión muy fructífera. Beto transformó la capital provincial y su experiencia es vital para el futuro de nuestra Federación. Me dijo que está bien que me presente y que juegue con todo; eso para mí es un respaldo enorme», confesó.

Al ser consultado sobre el armado provincial del peronismo de cara al 2027, el dirigente se mostró a favor de terminar con las designaciones verticales: «El peronismo necesita una interna grande donde jueguen todos. El que gana conduce y el que pierde acompaña». Además, dejó entrever su posicionamiento en la interna provincial, mostrándose más cercano a la figura de Guillermo Michel que a la de Enrique Cresto.

Tensión con el oficialismo local

Aunque Cattani afirmó mantener una «buena relación» con el actual intendente Ricardo Bravo, aclaró que su candidatura no depende de la «bendición» de la gestión actual. «Yo le manifesté a Ricardo mi intención de jugar el año pasado. Él me dijo que armara musculatura y eso estoy haciendo. No baso mi candidatura en el apoyo del intendente de turno, sino en un armado que venimos haciendo hace tiempo con profesionales y militantes», disparó.

Lanzamiento oficial

Respecto a lo que sucederá el próximo jueves en el Club Social, Cattani adelantó que presentará cuatro o cinco ejes centrales de gobierno que buscan «humanizar la política» y pensar una infraestructura para los próximos 20 años de la ciudad.

«Mi candidatura no se baja, no renuncio a mis aspiraciones. Que haya o no PASO no me quita la posibilidad de estar presente. El vecino y el militante reclaman que se termine el dedo y que los candidatos sean bendecidos por una elección», concluyó.