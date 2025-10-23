Miguel Cattani: “Los libertarios salieron a difamar para frenar la derrota que van a sufrir en Federación”

“Hoy los libertarios salieron a difamar porque saben la derrota que van a sufrir en Federación. Están muy nerviosos, se nota en el tono de la campaña. Inventan denuncias sin fundamento para embarrar la cancha”, expresó Cattani, quien remarcó que la elección es de carácter nacional y que “no se define nada a nivel local”.

“El gobierno de Milei gobierna con crueldad”

Cattani sostuvo que el actual gobierno nacional “ha generado un enorme daño en los sectores más vulnerables del país” y que eso se refleja en el humor social.

“En el 2023 Milei era una estampita, hoy genera rechazo. La gente le dio un voto de confianza y en menos de dos años hizo todo lo contrario a lo que prometió: se juntó con la casta y gobierna con crueldad hacia los que menos tienen”, afirmó.

Asimismo, el dirigente destacó el trabajo de los candidatos del peronismo entrerriano: Adán Bahl y Torres Mesa para el Senado, y Guillermo Michel para Diputados nacionales.

“Tenemos una lista con gente experimentada, que sabe lo que hay que hacer desde el primer día. En cambio, enfrente hay improvisación y desconocimiento de la realidad”, comparó.

“El radicalismo entregó todo”

El dirigente también criticó al radicalismo provincial por su alianza con La Libertad Avanza, “El radicalismo ha vuelto a sucumbir ante los cargos. Entregaron todo, se convirtieron en un furgón de cola. Me entristece porque siempre fueron un partido con historia, pero hoy están desapareciendo”, lamentó.

“El domingo hay que ponerle un freno a Milei”

Cattani hizo un llamado a los votantes a emitir un voto “útil” a favor del peronismo, “Esta elección define la composición del Congreso Nacional. Si Milei logra mayoría, con el daño que hizo con apenas cuatro diputados, imaginemos lo que podría hacer con todo el poder. Por eso pedimos frenar esta política de ajuste que está destruyendo a jubilados, trabajadores y personas con discapacidad.”

Sobre la campaña en Federación

Consultado sobre las denuncias mediáticas que involucraron al municipio de Federación, Cattani fue contundente, “Si hay algo que denunciar, que se haga con fundamentos y que actúe la justicia. Pero esto no es más que una operación política. Lo que buscan es confundir al votante y tapar la derrota que se viene. No se elige nada local el domingo”, aclaró.

Finalmente, expresó su confianza en el resultado electoral, “Estoy muy optimista. La gente va a votar con alegría porque entiende que el peronismo es la única fuerza capaz de devolverle dignidad y estabilidad al país. En Federación, el domingo, vamos a tener una gran elección.”

El dirigente cerró su intervención convocando a participar de los comicios, “Invito a todos los vecinos a votar con tranquilidad y esperanza. Este domingo se define mucho más que una elección legislativa: se define si seguimos por el camino del ajuste o si empezamos a reconstruir la Argentina.”