Miguel Cattani: “Ya tengo individualizados a los que armaron la opereta de que me bajaba de mi candidatura a intendente de Federación”

El exconcejal justicialista de Federación Miguel Cattani salió al cruce de las versiones que circularon en redes sociales y que indicaban que había decidido abandonar sus aspiraciones de competir por la intendencia de la ciudad.

En diálogo con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, Cattani negó categóricamente esa posibilidad y aseguró que continúa trabajando para llegar a la elección municipal.

“Yo desmiento categóricamente que me baje o que me vayan a bajar”, afirmó, y recordó que el pasado 8 de mayo, durante la presentación de su espacio en el Club Policial, había expresado que su candidatura solamente se define en las urnas.

“Este candidato se baja en la urna, o lo bajan en la urna. De otra forma es imposible”, sostuvo.

“Ya tengo individualizados a los que hicieron la operación”

Cattani aseguró que las versiones sobre su supuesto alejamiento de la carrera electoral responden a una operación política que, según indicó, tendría origen tanto dentro como fuera del peronismo.

“Sé de dónde salió, cómo vino, el operativo que se hizo”, manifestó.

En ese sentido, consideró que el crecimiento de su espacio estaría generando preocupación entre distintos sectores políticos de Federación.

“Evidentemente que lo nuestro está molestando, está preocupando, interna y externamente”, señaló.

El dirigente afirmó además que cuenta con mediciones que lo ubicarían en una posición competitiva dentro de la carrera por la intendencia.

“Todas las encuestas que mandó hacer el oficialismo, la oposición, la derecha, la izquierda, el centro, todas las encuestas en Federación nos dan arriba de 20, 22, 23 puntos”, aseguró.

No obstante, aclaró que esa situación no modifica su manera de hacer campaña y remarcó que continuará recorriendo barrios y dialogando con vecinos.

“Estamos tranquilos porque esto nos da más fuerza para seguir adelante, para seguir hablando con los vecinos, charlando con la gente, sin mentiras, sin promesas vanas”, afirmó.

“La gente nos recibe sin que le prometamos nada”

Cattani también destacó el crecimiento del grupo que acompaña su candidatura y relató que mantiene reuniones periódicas con vecinos y militantes.

Según explicó, después de regresar de sus actividades laborales en Concordia dedica parte de su tiempo a recorrer Federación y mantener encuentros con vecinos.

“Sin dar nada a cambio, sin prometer falsas expectativas, la gente nos recibe, nos convida un mate, charlamos de la realidad que pasa por Federación”, contó.

En ese contexto, sostuvo que continuará trabajando hasta la elección del próximo año, pese a las versiones que circulen en redes sociales.

“A los amigos que siguen haciendo operaciones les digo que nos den la suerte porque nosotros nos paramos hasta la intendencia del año que viene”, afirmó.

La decisión de Carlos Cecco

Durante la entrevista, Cattani también se refirió a la decisión del dirigente radical Carlos Cecco de no presentarse como candidato a intendente de Federación.

El exconcejal aseguró que la decisión no lo sorprendió completamente, ya que Cecco se lo había anticipado previamente en una conversación.

“Yo no le creía cuando me dijo que no iba a ser candidato”, relató.

Cattani señaló que le hubiera resultado interesante competir electoralmente con Cecco, a quien definió como uno de los dirigentes más importantes de Federación.

“Uno siempre quiere, como en el fútbol, jugar contra el mejor”, expresó.

Según su interpretación, la decisión de Cecco estaría relacionada con cuestiones personales y con la falta de unidad dentro del radicalismo local.

El dirigente justicialista consideró además que la salida de Cecco de la competencia podría profundizar las diferencias internas dentro del radicalismo de Federación.

Abierto al diálogo con otros sectores

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con otros espacios, Cattani se mostró dispuesto a continuar conversando y mencionó particularmente al dirigente Carlos “Bochin” Miller.

Recordó que a comienzos de año mantuvo una extensa reunión con Miller, en la que analizaron la situación de Federación, la provincia y el país.

“Si él tiene pretensión de ser candidato no lo veo mal, me parece muy bien, pero no agotemos el diálogo, no agotemos la instancia de acuerdos”, sostuvo.

Cattani se definió como una persona “muy frentista” y partidaria de construir acuerdos plurales.

En caso de que no sea posible alcanzar consensos, sostuvo que está preparado para competir en una instancia interna.

La discusión por las PASO

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la eventual eliminación o suspensión de las PASO en Entre Ríos.

Cattani consideró que el tema todavía está “en stand by” y señaló que existen legisladores del radicalismo y de otros espacios que no estarían de acuerdo con eliminar este mecanismo de selección de candidatos.

A su entender, la eliminación de las PASO tendría un impacto importante en la dinámica interna de los partidos políticos y en la definición de candidaturas en las distintas localidades.

El dirigente planteó que, en caso de eliminarse el sistema actual, podrían surgir otras alternativas de internas abiertas y simultáneas, aunque no obligatorias, o mecanismos de selección mediante los propios partidos.

“Lo importante es que tengamos la participación política y que podamos competir”, sostuvo.

En ese escenario, Cattani dejó en claro que, independientemente del mecanismo que finalmente se establezca, su espacio se encuentra preparado para participar de la disputa electoral.

Así, mientras comienza a tomar forma el escenario político de Federación de cara a las próximas elecciones municipales, el exconcejal justicialista ratificó públicamente su intención de competir y buscó despejar cualquier duda sobre su candidatura: “No vamos a claudicar en nuestra precandidatura a la Intendencia de Federación”.