Miguel Piana confirmó cuando se va de Cafesg y Cecco dijo quien ocupara su lugar

El dirigente oriundo de Chajarí relató cómo se gestó esta decisión, impulsada por el propio gobernador de Entre Ríos: “Si bien cuando asumió el gobernador me había pedido que vaya a Paraná, le dije que a esta edad ya no estoy para mudarme, no le pedí ningún puesto. Luego me propuso acompañar a Carlos Cecco en CAFESG, y acepté”. Sin embargo, detalló que el mandatario provincial le planteó la posibilidad de colaborar con la expansión del Instituto del Seguro en Corrientes, dada su experiencia en el rubro y sus vínculos políticos en esa provincia.

“El gobernador me lo pidió más como amigo que como mandatario, y me pareció correcto responderle con la misma lealtad”, expresó Piana, quien además es agente del Instituto del Seguro desde hace años. Aun así, aclaró que no se alejará de inmediato: “Le pedí quedarme un tiempo más para terminar algunos proyectos importantes para el departamento Federación. Me dijo que me tomara el tiempo que necesitara”.

Entre las obras en marcha que Piana quiere dejar encaminadas antes de su salida, mencionó la escuela secundaria N°1 de Santa Ana, cuyo proyecto tiene un presupuesto de 120 millones de pesos; la Escuela Güemes y la Escuela Dominguito en Chajarí; y la importante obra de la alcantarilla del Arroyo San Gabriel, que cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos. También destacó su intención de avanzar en el proyecto de ampliación del Hospital de Chajarí y la construcción de la nueva escuela técnica, estimada en 320 millones de pesos.

Consultado sobre los tiempos concretos de su alejamiento, Piana señaló: “Creo que voy a quedar un mes o dos más, depende. Pero un mes seguro, porque quiero terminar estas gestiones que son muy necesarias para la región”.

Finalmente, respecto a su reemplazo, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, confirmó a 7Paginas que el lugar que dejará vacante será ocupado por el concordiense Martín Dri, integrante del PRO.