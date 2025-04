Miguel Piana seguirá, por ahora, como vocal de CAFESG

Con esta definición, se descarta –al menos por el momento– el nombramiento en el organismo de Luis Martín Dri, dirigente del PRO de Concordia, cuyo nombre había sido mencionado en las últimas semanas como posible reemplazo.

En cambio, sí se mantiene la designación de Marcelo Bisogni, quien fue confirmado públicamente por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

“Por lo pronto, me quedo en CAFESG”, afirmó Piana tras el encuentro, y explicó que su intención es poder “terminar con las obras que se empezaron y licitar otras, como las del Hospital Santa Rosa, las escuelas Técnica y de Santa Ana, y ver qué podemos hacer con las escuelas de San Jaime y de Los Conquistadores”, dijo Piana en radio Chajari.

¿Piana al IAPSER?

Durante el encuentro también se abordó otra posibilidad: la incorporación de Miguel Piana al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), en caso de avanzar con la idea de ampliar el alcance del organismo a la provincia de Corrientes.

“El gobernador me dijo que quiere ampliar el Instituto del Seguro a Corrientes y me señaló que el perfil indicado sería el mío, por mi conocimiento del tema y por mi relación con ministros, intendentes y con el propio gobernador Gustavo Valdés”, explicó el vocal de CAFESG, dando a entender que ese desembarco no está descartado para el futuro cercano.

Agenda activa

Por otra parte, este miércoles, Miguel Piana participará del lanzamiento del Sistema Integral de Gestión, y más tarde, formará parte de una reunión de gabinete que encabezará el gobernador Rogelio Frigerio en el Centro de Convenciones de Paraná.

Así, mientras se reorganiza el esquema de cargos dentro de la CAFESG, Piana sigue activo en su rol institucional, con la mira puesta en obras clave para el norte entrerriano.

