Milei gana aire político tras el apoyo de Trump, pero la incertidumbre persiste rumbo a octubre

La incógnita que se plantea en el escenario político es si este espaldarazo internacional logrará modificar la percepción del electorado sobre la gestión libertaria. Milei intentará capitalizar su paso por Estados Unidos, aunque todavía resuenan los resultados adversos de la elección bonaerense del pasado 7 de septiembre, que marcaron un límite a su influencia electoral.

El Congreso, en el centro de la escena

Mientras tanto, el Congreso retoma su actividad. Este martes, la atención se centrará en la discusión en comisión del Presupuesto 2026. Aunque no se esperan definiciones inmediatas, la oposición prepara fuertes cuestionamientos.

El oficialismo busca patear la votación hasta diciembre, cuando asuma la nueva composición legislativa tras los comicios del 26 de octubre. De esta forma, intentará evitar un revés político en plena campaña.

El peronismo se entusiasma

En paralelo, el peronismo vive un renacer de expectativas. Hasta hace pocos meses, sus dirigentes temían un derrumbe electoral. Sin embargo, tras el triunfo en la provincia de Buenos Aires y la reciente crisis financiera que golpeó a la Casa Rosada, se fortalece la idea de que el PJ puede imponerse con holgura en territorio bonaerense y mantener buena parte de sus bancas en el Congreso.

La clave estará en ver si el alivio momentáneo que consiguió Milei en los mercados se traduce en un cambio en el humor social o si, por el contrario, los votantes mantienen su descontento con la gestión. Octubre definirá no solo la nueva conformación parlamentaria, sino también el rumbo político del país.