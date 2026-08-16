Milei presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y prepara la negociación con gobernadores

El presidente Javier Milei presentará personalmente el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre, fecha límite para el envío de la iniciativa según lo establece la ley. La decisión marca el regreso del mandatario al recinto legislativo para una exposición presupuestaria tras haber utilizado la cadena nacional para el ejercicio 2026.

Desde la Casa Rosada indicaron que el objetivo central es enfocar el discurso en la defensa del equilibrio fiscal y las prioridades macroeconómicas para un año que estará marcado por el calendario electoral. El Gobierno busca garantizar la sanción de la ley para evitar una nueva prórroga de partidas.

Un debate cruzado por la agenda política y las provincias

La presentación presidencial abrirá un período de intensas negociaciones en el Congreso, donde se cruzarán diversos reclamos provinciales y reformas impulsadas por el Ejecutivo:

Relación con las provincias: La distribución de recursos, fondos para obras públicas y programas provinciales formarán parte central de las conversaciones con los gobernadores y bloques dialoguistas.

Reforma electoral: La discusión presupuestaria coincidirá con la estrategia oficial para lograr la suspensión de las PASO antes del inicio formal del año electoral, negociación para la cual se buscan acuerdos con el PRO, la UCR y frentes provinciales.

Prioridades legislativas: Previo al debate exhaustivo del articulado presupuestario, el oficialismo pretende avanzar con iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal, el super-RIGI y la reforma política.

Antecedentes y estrategia en el Congreso

La exposición del 15 de septiembre se da tras un 2025 en el que el proyecto presupuestario no logró su aprobación y un 2026 en el que la ley fue sancionada durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

Tras la intervención del Presidente, las autoridades de la Cámara de Diputados deberán definir la agenda de trabajo de las comisiones para articular las proyecciones macroeconómicas con las demandas de las distintas jurisdicciones.