Milei reprogramó su visita a Entre Ríos

Durante la jornada del martes, distintos referentes políticos daban por confirmada la llegada del mandatario a la ciudad de Paraná este viernes, tal como había anticipado 7Paginas el fin de semana pasado. Sin embargo, al cierre del día se conoció la reprogramación de la fecha.

En un primer momento, fuentes cercanas a la Presidencia de la Nación señalaron que entre las actividades previstas figura una recorrida por el Parque Urquiza y que no está descartado que Milei encabece un acto junto a dirigentes y militantes de La Libertad Avanza.

De todos modos, hasta el cierre de este artículo no había un cronograma oficial definido, por lo que se aguarda que en las próximas horas se dé a conocer la agenda que el presidente cumplirá este sábado en la capital entrerriana.