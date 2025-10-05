Milei revolucionó Paraná con una multitudinaria caminata: “No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

Miles de entrerrianos se volcaron a las calles para saludar al Presidente y expresar su respaldo al rumbo de transformación que lidera desde la Casa Rosada. Con cánticos, banderas y carteles con consignas libertarias, la militancia le puso color y calor a una jornada histórica para el movimiento.

Desde lo alto de una camioneta y junto al gobernador Frigerio, Milei fue claro: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia, decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido, hemos bajado la inflación del 300% al 30% y hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

En un momento cargado de simbolismo, Milei exclamó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

Con firmeza, el Presidente convocó a redoblar el esfuerzo y a no dejarse vencer por el desánimo: “Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena. No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso, entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Los entrerrianos no queremos volver al pasado

Frigerio se mostró cercano a Milei durante toda la actividad, compartiendo el entusiasmo de la gente y respaldando con su presencia a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia.

Respecto a la importante convocatoria de gente, Frigerio dijo: “La mayoría de los entrerrianos no queremos volver al pasado, no queremos tirar por la borda el enorme esfuerzo de estos 21 meses. Y eso se manifiesta, no sólo en esta convocatoria sino todos los días”.

Y agregó que, en diálogo con los entrerrianos, le expresan que “a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que está la situación, lo peor sería tirar por la borda tanto esfuerzo y sacrificio, y que vuelvan los que nos llevaron este lugar”, afirmó el gobernador.