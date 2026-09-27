Milei supera a Kicillof en Entre Ríos y Rosario Romero aparece entre las intendentas mejor valoradas

Un nuevo relevamiento de CB Consultora Opinión Pública al que tuvo acceso 7Paginas, volvió a poner a Entre Ríos dentro del mapa nacional de medición de imagen política. El estudio, realizado entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026, incluyó 24.570 casos para el ranking de gobernadores y 11.271 para el de intendentes.

Uno de los datos de mayor impacto para la provincia aparece en la comparación entre Javier Milei y Axel Kicillof. En Entre Ríos, el Presidente registró un 37% de imagen positiva, mientras que el gobernador bonaerense alcanzó el 23,3%.

De esta manera, Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones donde Milei obtiene una valoración positiva superior a la de Kicillof. En el mapa nacional, el Presidente se impuso en 13 de las 24 jurisdicciones, mientras que Kicillof quedó por encima en las 11 restantes.

Rosario Romero, entre las intendentas mejor valoradas

El relevamiento también incluyó a los intendentes de las principales ciudades del país y ubicó a Rosario Romero, intendenta de Paraná, dentro del grupo de mandatarios municipales con mejor imagen positiva.

La presencia de la capital entrerriana en la parte alta del ranking vuelve a colocar a Paraná como una de las ciudades consideradas en la medición federal de CB Consultora. La consultora diferencia este capítulo del provincial, ya que la valoración corresponde a los vecinos de cada municipio relevado.

El ranking de gobernadores

A nivel provincial, el primer lugar correspondió a Hugo Passalacqua, de Misiones, con un 55,1% de imagen positiva. Lo siguieron Rolando Figueroa, de Neuquén, con 54,2%, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 53,5%.

En el extremo inferior de la medición se ubicaron Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,3%; Gildo Insfrán, de Formosa, con 42,8%; y Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con 43,4% de imagen positiva.

En cuanto a las variaciones mensuales, Leandro Zdero, de Chaco, registró el mayor crecimiento, con una suba de 2,5 puntos, mientras que Claudio Poggi, de San Luis, tuvo la mayor caída, con 1,8 puntos.

En el caso concreto del gobernador de Entre Rios Rogelio Frigerio, la imagen positiva es de 48,4% contra el 47,2%.

Intendentes: Corrientes encabezó el ranking

Entre los intendentes, el primer puesto fue para Claudio Polich, de Corrientes Capital, con 57,8% de imagen positiva. El segundo lugar correspondió a Jorge Jofré, de Formosa Capital, con 57,3%, y el tercero a Leonardo Stelatto, de Posadas, con 57%.

En el otro extremo se ubicaron Julio Alak, de La Plata, con 31,9%; Armando Molina, de La Rioja Capital, con 32,4%; y Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, con 33%.

El relevamiento constituye una fotografía de la valoración de los dirigentes en sus respectivos distritos y no mide intención de voto, por lo que sus resultados deben interpretarse como indicadores de imagen positiva correspondientes al período en que se realizó el estudio.