Milei suspende salarios de casi un millón de trabajadores de la economía popular: “esto va a tener un fuerte impacto en miles de familias de Concordia”, advirtió Tribulatti

El planteo fue realizado tras un encuentro desarrollado en la sede de la CTA Autónoma, donde distintas organizaciones expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa “Volver al Trabajo” a partir de abril.

De acuerdo a lo informado, la medida afectará a unos 950 mil trabajadores que perciben el denominado Salario Social Complementario, actualmente fijado en 78 mil pesos y congelado desde diciembre de 2023. Se trata de personas que desarrollan tareas en comedores, merenderos, espacios comunitarios, reciclado, agricultura familiar y otras actividades esenciales en barrios populares de todo el país.

Desde las organizaciones señalaron que la eliminación del programa implicará también un fuerte impacto en las economías regionales, al retirar de circulación miles de millones de pesos destinados al consumo en sectores de cercanía.

Además, advirtieron que la medida se da en un contexto de aumento de la pobreza, caída del empleo y retracción del consumo, lo que —según sostienen— podría agravar la situación social en distintos puntos del país.

Impacto en Concordia

En diálogo con 7Paginas, el secretario general de la CTA Autónoma de Concordia, Rodolfo Tribulatti, expresó su preocupación por las consecuencias que tendrá la decisión en la ciudad.

“Esto va a tener un fuerte impacto en miles de familias de Concordia. Estamos hablando de personas que no tienen otro ingreso y que realizaban tareas comunitarias en los barrios”, señaló.

Tribulatti remarcó que la medida afecta principalmente a los sectores más vulnerables: “Es gente que estaba sosteniendo comedores, merenderos, limpieza de espacios públicos o apoyo escolar. Ahora se quedan sin ese ingreso mínimo que tenían”.

Asimismo, advirtió sobre el contexto social local: “Concordia está entre las ciudades con mayores niveles de pobreza del país. Esto agrava una situación que ya es muy delicada”.

El dirigente también señaló que la quita del programa podría generar consecuencias sociales más profundas: “En muchos casos, esto empuja a la gente a situaciones extremas. Hay barrios donde ya se ve gente buscando comida en contenedores”.

Plan de lucha

Ante este escenario, las organizaciones anunciaron que el próximo 26 de marzo llevarán adelante una jornada de protesta frente a la Secretaría de Trabajo, donde formalizarán un plan de lucha en rechazo a la medida.

El reclamo es acompañado por una amplia nómina de organizaciones sociales y sindicales de todo el país, que se declararon en estado de alerta y movilización frente a lo que consideran un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, crece la preocupación en ciudades como Concordia, donde el impacto de este tipo de políticas podría sentirse con mayor intensidad en los barrios populares.

Redacción de 7Paginas