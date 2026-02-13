Miles de educadores participaron en las VIII Jornadas Regionales de Educación en Concordia

Con salones colmados y una fuerte participación tanto presencial como desde las instituciones educativas, el encuentro se consolidó como un espacio estratégico para analizar los desafíos actuales y futuros del sistema educativo entrerriano. La propuesta buscó convertirse en un punto de partida reflexivo para el nuevo año escolar, ofreciendo herramientas teóricas y analíticas para la organización administrativa, pedagógica, comunicacional y sociocomunitaria de las escuelas.

Educación como eje de transformación

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcue agradeció la masiva presencia docente y destacó el compromiso cotidiano del sector. “Esta participación demuestra las ganas de capacitarse, de mejorar y de seguir cumpliendo con esta tarea noble e indispensable”, expresó.

El jefe comunal subrayó que la gestión municipal considera a la educación como una herramienta de transformación social y remarcó el trabajo articulado con el gobierno provincial y el Consejo General de Educación, respetando competencias pero fortaleciendo la cooperación institucional para impulsar el desarrollo de la ciudad.

En ese marco, enumeró políticas públicas locales vinculadas a programas de alfabetización, apoyo escolar y acciones en educación formal y no formal, además del abordaje de problemáticas sociales que muchas veces emergen en el ámbito escolar, como situaciones de vulnerabilidad y exclusión. “Es indispensable contar con un Estado eficiente, moderno y con capacidad de articulación”, sostuvo.

Formación ante los nuevos desafíos

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, valoró la amplia convocatoria registrada tanto en Concordia como en Paraná. “Ver los salones colmados y a tantos docentes siguiendo las jornadas desde las escuelas nos pone muy felices, pero también nos genera una enorme responsabilidad”, afirmó.

Cuenca señaló que los ejes abordados —entre ellos inteligencia artificial, tecnología educativa y acompañamiento de trayectorias escolares complejas— responden a demandas concretas del sistema educativo actual. “No venimos a traer recetas mágicas, sino a generar espacios de intercambio, diálogo y construcción colectiva”, remarcó.

También acompañaron la actividad el subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto; el director departamental de Escuelas, Jose Luis Ferrari; integrantes del CGE y concejales, entre otras autoridades.

Con una convocatoria multitudinaria y una agenda centrada en los nuevos escenarios educativos, las jornadas dejaron en claro que la formación continua y el trabajo conjunto seguirán siendo pilares fundamentales para fortalecer la educación pública en Entre Ríos.

