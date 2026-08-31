Miles de familias de Concordia disfrutaron del gran cierre del Mes del Niño en el Parque Central “Viñedos Moulins”

Miles de familias de Concordia se acercaron este domingo al Parque Central “Viñedos Moulins” para disfrutar del gran cierre del Mes del Niño, en una jornada que combinó juegos, música, cultura y espectáculos pensados especialmente para los más chicos.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Concordia y marcó el final de una propuesta que se extendió durante todo agosto y que tuvo como objetivo principal llevar los festejos a diferentes sectores de la ciudad, generando espacios gratuitos de encuentro y recreación para las familias.

Durante la jornada de cierre, los niños pudieron disfrutar de juegos, música, obras de teatro, shows infantiles y diferentes propuestas artísticas, además de recibir regalos.

Una celebración que recorrió más de 30 barrios

A lo largo del mes, la iniciativa municipal se desarrolló mediante cuatro grandes festejos en distintos puntos estratégicos de Concordia, alcanzando a más de 30 barrios.

La decisión de descentralizar las actividades permitió que numerosas familias pudieran participar de los festejos cerca de sus hogares y de manera libre y gratuita.

Desde el Municipio destacaron que, además de celebrar a los niños, el recorrido permitió fortalecer el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro, participación y convivencia comunitaria.

Un trabajo conjunto

La realización de las distintas jornadas demandó un importante despliegue de las diferentes áreas municipales y de los agentes territoriales que participaron en las tareas de organización, logística, montaje, seguridad, limpieza, asistencia y desarrollo de las actividades.

Desde la organización remarcaron a 7Paginas, que la coordinación entre los distintos equipos fue fundamental para garantizar que cada encuentro pudiera desarrollarse de manera ordenada y brindar a las familias espacios preparados para disfrutar.

El protagonismo de los artistas

Otro de los aspectos destacados durante el balance del Mes del Niño fue la participación de artistas, grupos y compañías que acompañaron las diferentes jornadas.

Desde la Municipalidad agradecieron especialmente a quienes formaron parte de la propuesta por el compromiso y la dedicación puestos en cada presentación.

El teatro, el circo, la música, el humor y el juego fueron algunas de las herramientas utilizadas para generar momentos de alegría y asombro entre los niños que participaron de los festejos.

Un mes dedicado a los más chicos

Con la jornada desarrollada en el Parque Central “Viñedos Moulins”, Concordia cerró un mes de actividades que tuvo como eje celebrar a los niños y acercar propuestas culturales y recreativas a los barrios.

Desde el Municipio expresaron su agradecimiento a las familias que participaron de cada encuentro, a las instituciones y vecinos que acompañaron las actividades, a los artistas y a todos los trabajadores municipales que hicieron posible el desarrollo de la propuesta durante agosto.