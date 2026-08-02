Miles de peregrinos volverán a encontrarse con San Cayetano: todo listo para la Fiesta Patronal 2026 en Villa Zorraquín

La comunidad de la Parroquia San Cayetano del Ayuí, en Villa Zorraquín, ultima los preparativos para vivir una nueva edición de la Fiesta Patronal de San Cayetano, una de las manifestaciones de fe popular más importantes de Concordia y de la provincia de Entre Ríos.

Bajo el lema «Con San Cayetano compartamos con alegría, el Pan de la Fe y de la Esperanza», las actividades centrales se desarrollarán los próximos 6 y 7 de agosto, convocando a miles de peregrinos que llegarán para agradecer, pedir trabajo, salud y renovar la esperanza junto al Patrono del Pan y del Trabajo.

Este año la celebración tendrá además un significado especial, ya que Villa Zorraquín conmemora los 108 años de su fundación, reafirmando una historia profundamente ligada al esfuerzo, la solidaridad y la fe de sus vecinos.

La víspera comenzará con la tradicional Procesión del Pan de Mesa

Las actividades del jueves 6 de agosto se iniciarán a las 10 de la mañana con la apertura de la tradicional Feria de San Cayetano, instalada en el entorno de la Plaza 27 de Noviembre, donde participarán emprendedores, artesanos, productores y propuestas gastronómicas.

Durante la jornada también permanecerán abiertos los espacios de Cáritas, Catequesis, Santería y Movimiento Familiar Cristiano, brindando distintos servicios pastorales a los peregrinos.

A las 17 horas se realizará la bendición de los feriantes, poniendo bajo la protección del santo el trabajo de emprendedores, comerciantes y productores.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20 horas, cuando parta desde la Capilla Stella Maris, en el barrio Nébel, la tradicional Procesión del Pan de Mesa.

La columna de peregrinos recorrerá avenida Chajarí, Salto Uruguayo, Eva Perón, Monseñor Rösch y Vuelta de Obligado hasta llegar al Santuario de Villa Zorraquín.

Como ocurre cada año, los fieles caminarán con velas y antorchas, llevando además alimentos no perecederos que serán destinados a las familias más necesitadas, en un gesto de solidaridad que caracteriza a esta celebración.

La tradicional Cantata abrirá la Solemnidad

Desde las 21:30 horas comenzará la Cantata a San Cayetano, una propuesta artística y espiritual que acompañará el ingreso de las columnas de peregrinos.

La apertura estará a cargo del Dr. Alberto Zadoyko, quien ofrecerá una reseña histórica sobre los orígenes de la fiesta, la fundación de Villa Zorraquín y el crecimiento que ha tenido esta celebración religiosa a lo largo de los años.

Durante la noche actuarán distintos artistas y grupos musicales, mientras se recibirá a los peregrinos provenientes de diversos barrios de Concordia y localidades vecinas.

A las 23:45 horas se realizará la recepción comunitaria de los caminantes y, ya a la medianoche, se celebrará la Santa Misa, dando inicio oficialmente a la Solemnidad de San Cayetano.

El viernes será la jornada central de la Fiesta Patronal

Las puertas del Santuario permanecerán abiertas desde las 8 de la mañana para recibir a los miles de fieles que llegarán durante toda la jornada.

Además de las celebraciones religiosas, funcionarán la Feria de Emprendedores, la Feria de Artesanos, el Patio Gastronómico, el Ministerio de Escucha y los distintos espacios parroquiales.

También habrá bendición permanente de panes, herramientas de trabajo y objetos religiosos.

A las 10 horas se celebrará la misa destinada especialmente a las instituciones educativas.

Entre las 11 y las 13 horas, el escenario principal albergará el espacio «San Cayetano nos Une», con testimonios de peregrinos, reseñas históricas, presentaciones artísticas y reconocimientos a trabajadores, voluntarios e instituciones.

A las 14 horas está prevista la llegada de las tradicionales agrupaciones de peregrinos a caballo.

Acto central y Misa Solemne

El acto oficial comenzará a las 15:45 horas con la presentación del lema de la Fiesta Patronal y la lectura de las declaraciones de interés otorgadas por distintos organismos.

A las 16:45 horas ingresará la imagen de San Cayetano, portada por representantes de la comunidad: un matrimonio, las Hermanas Franciscanas, un trabajador y un jubilado.

La procesión será acompañada por el Ministerio de Música y la Guardia de Honor Concordia.

Posteriormente, la Banda Municipal de Música, dirigida por Dante Alonso, interpretará el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

A las 17 horas se celebrará la Santa Misa Solemne, que será presidida —a confirmar— por el obispo de la Diócesis de Concordia, Monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen.

Al finalizar la ceremonia, la Guardia de Honor CONCORFENIX realizará un homenaje especial al Santo Patrono.

Festival artístico y cierre

Tras las celebraciones religiosas continuará un importante festival artístico con la participación del Ballet Municipal de Folclore «Renovando Sueños», el Coro de Cámara Municipal «Mario Meichtry», el conjunto de danzas Los Peñeros, el ballet Alas de Mi Patria y el ballet Sembrando Futuro, entre otras propuestas.

También se proyectarán videos institucionales sobre la historia de la parroquia, la vida de San Cayetano y la tarea pastoral que desarrolla la comunidad.

La programación concluirá con la Santa Misa de las 21 horas, especialmente dedicada a trabajadores, emprendedores, comerciantes y productores, durante la cual se realizará la tradicional bendición de herramientas de trabajo.

Una fiesta de fe, esperanza y solidaridad

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que la Fiesta Patronal de San Cayetano trasciende el ámbito religioso y se ha convertido en un verdadero espacio de encuentro comunitario, identidad y solidaridad.

En esta edición, luego del reciente temporal que afectó a Villa Zorraquín y a distintos sectores de la región, la celebración adquiere un significado aún más profundo, convocando a toda la comunidad a reencontrarse en la fe, renovar la esperanza y fortalecer el compromiso de tender una mano a quienes más lo necesitan.

La invitación queda abierta para que miles de peregrinos vuelvan a encontrarse, una vez más, con San Cayetano bajo el lema que acompañará la celebración 2026: «Con San Cayetano compartamos con alegría, el Pan de la Fe y de la Esperanza».