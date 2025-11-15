7PAGINAS

Sábado 15 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Militantes de «Ahora la Patria» se reunieron en Gualeguay

Los integrantes de Ahora la PATRIA se reunieron en la «Casa Compañera» de la ciudad de Gualeguay, para ratificar la necesidad del fortalecer «Un Frente Político que reúna a peronistas y progresistas entrerrianos para realizar un aporte a la unidad del campo nacional y popular para resistir las medidas de miseria ajuste y entrega de soberanía de la patria que afectan al pueblo argentino y a las cuales nos somete el gobierno de Javier MILEI y generar con nuestra militancia una propuesta para una Entre Ríos humana, productiva e igualitaria para todos los entrerrianos y entrerrianas», aseguraron.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Los presentes se manifestaron solidariamente con las compañeras Carolina Gaillard y Paola Rubatino, ante el intento de sanción por parte del Partido Justicialista y expresaron que «Lo que necesitamos es articular un programa para recuperar la provincia y la nación en el 2027, donde puedan confluir todos los sectores del campo nacional y popular y no estar persiguiendo a compañeros y compañeras que pedían promover el debate en el partido que no se dio», señalaron desde el sector.

En el cónclave en donde fue anfitriona Paola Rubatino y que reunió a medio centenar de referentes de toda la provincia, se expresó que «Hay que mirar para adelante y construir con compromiso, militancia y generosidad un programa que vuelva a representar a los entrerrianos. Esa es la tarea que nos debemos. Un programa que piense el ambiente, la salud, la educación y el trabajo desde una perspectiva humanista», expresaron.

Los presentes, militantes de toda la provincia que fueron parte de Ahora 503, ratificaron la voluntad de seguir articulando un espacio que represente la voz del campo nacional y popular en entre Ríos.

Diario del Sur