Militantes de «Ahora la Patria» se reunieron en Gualeguay

Los presentes se manifestaron solidariamente con las compañeras Carolina Gaillard y Paola Rubatino, ante el intento de sanción por parte del Partido Justicialista y expresaron que «Lo que necesitamos es articular un programa para recuperar la provincia y la nación en el 2027, donde puedan confluir todos los sectores del campo nacional y popular y no estar persiguiendo a compañeros y compañeras que pedían promover el debate en el partido que no se dio», señalaron desde el sector.

En el cónclave en donde fue anfitriona Paola Rubatino y que reunió a medio centenar de referentes de toda la provincia, se expresó que «Hay que mirar para adelante y construir con compromiso, militancia y generosidad un programa que vuelva a representar a los entrerrianos. Esa es la tarea que nos debemos. Un programa que piense el ambiente, la salud, la educación y el trabajo desde una perspectiva humanista», expresaron.

Los presentes, militantes de toda la provincia que fueron parte de Ahora 503, ratificaron la voluntad de seguir articulando un espacio que represente la voz del campo nacional y popular en entre Ríos.

Diario del Sur