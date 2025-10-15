Militantes del PJ de Federación ganan las calles llevando la propuesta de Bahl y Michel

Durante las últimas jornadas, los militantes y referentes locales del Partido Justicialista vienen desarrollando actividades de instrucción electoral sobre la boleta única, explicando a los vecinos cómo será el proceso de votación y promoviendo una participación ciudadana consciente e informada.

En cada recorrido, los equipos de campaña difunden las propuestas de los candidatos justicialistas, destacando el compromiso con el desarrollo provincial y la unidad del movimiento peronista entrerriano.

Mientras tanto, en el plano opositor, la UCR local y La Libertad Avanza continúan en etapa de diagramación política, definiendo estrategias y eventuales acuerdos internos para los próximos comicios.

Con la llegada del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, el justicialismo federense se prepara para coronar esta etapa de militancia y organización con diversas actividades alusivas a una fecha emblemática que reafirma la identidad, historia y convicción del movimiento peronista.

