Mini reyes: este domingo los niños fueron los grandes protagonistas

Esta actividad encabezada por la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Concordia y acompañada por Los Galgos, dio cierre al cronograma del evento más importante de la agenda deportiva del verano.

La actividad se desarrolló en un clima familiar con la presencia de un gran público que se hizo presente en el corsodromo de la ciudad para acompañar a niños desde los 3 hasta los 16 años que obtuvieron su medalla y algunas sorpresas.

La Mini Reyes volvió a consolidarse como un espacio clave en el desarrollo de la Maraton Internacional de Reyes, fortaleciendo el espíritu deportivo y proyectando a las nuevas generaciones como protagonistas del deporte.