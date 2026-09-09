Ministro de salud Blanzaco en Concordia: “En un año incorporamos 45 nuevas unidades y cinco motos”

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco, encabezó este miércoles por la mañana en Concordia la entrega de nuevas unidades destinadas a fortalecer el sistema de salud y la respuesta ante emergencias.

Durante la jornada se entregaron ambulancias al Hospital Delicia Concepción Masvernat y al servicio de emergencias 107, además de dos motos equipadas para brindar una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

En diálogo con 7Páginas, el ministro destacó la importancia de la renovación del parque automotor sanitario y señaló que, entre las entregas realizadas el año pasado y las concretadas durante 2026, la provincia ya incorporó 45 nuevas ambulancias, además de cinco motos.

“Para nosotros es un día muy importante. Venimos realizando una planificación y tratando de ir renovando las unidades que tienen más de diez años. Aproximadamente la mitad del plantel que teníamos cuando asumimos tenía más de diez años, y por normativa es recomendable ir renovándolo”, explicó Blanzaco.

Una ambulancia para el Masvernat y nuevas unidades para el 107

El ministro detalló que durante la jornada fue entregada una ambulancia de mediana complejidad al Hospital Masvernat, además de nuevos vehículos para reforzar el servicio de emergencias 107.

“Hoy entregamos una unidad de mediana complejidad al Hospital Masvernat, equipada con todo lo necesario, oxígeno y el equipamiento básico correspondiente. Al 107 local le entregamos también nuevas unidades y dos motos”, indicó.

Entre las incorporaciones se encuentra una unidad que trabajará de manera articulada con el servicio de emergencias local, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran asistencia sanitaria inmediata.

Blanzaco explicó que la renovación no se define únicamente por la antigüedad de los vehículos, sino también por el desgaste producido por la cantidad de kilómetros recorridos.

“Los hospitales grandes tienen mucha movilidad y a veces las unidades acumulan una enorme cantidad de kilómetros. Estamos tratando de retirar esas ambulancias e incorporar unidades nuevas”, señaló.

Las motos, una nueva herramienta para las emergencias

Una de las novedades de la entrega fueron las motos destinadas al sistema de emergencias, una modalidad que busca reducir los tiempos de respuesta en sectores de difícil acceso o en zonas donde la circulación vehicular puede complicar el traslado de una ambulancia.

“Es una incorporación nueva que hasta ahora no teníamos. Creemos que son unidades de acceso rápido a lugares de difícil ingreso o cuando el tránsito está muy congestionado. Es una manera de tener una respuesta más rápida”, explicó el ministro.

Las motos están equipadas con tubo de oxígeno, cardiodesfibrilador y elementos para brindar atención inmediata, además de los elementos de seguridad correspondientes.

El personal que estará a cargo de estas unidades contará con la capacitación necesaria para operar los vehículos y asistir en situaciones de emergencia, trabajando en coordinación con los operadores del 107.

Blanzaco indicó que se trata de una experiencia novedosa en Entre Ríos. “Tenemos en Paraná dos iguales, que fueron entregadas recientemente. Es una experiencia nueva y creemos que va a ser algo muy útil. Si es así, podremos ampliar la capacidad operativa con este tipo de vehículos”, sostuvo.

Fondos gestionados a través de la CTM Salto Grande

Consultado por 7Páginas sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de las unidades, Blanzaco confirmó que fueron gestionados a través de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, presidida por Alejandro Daneri.

“Ya venimos trabajando desde el año pasado en este sentido. A través de las gestiones del Gobierno provincial, estos fondos se priorizaron no solamente para salud, sino también para educación y vialidad, donde se ha entregado equipamiento y maquinaria”, señaló.

El ministro recordó que durante el año pasado también se incorporaron otros equipamientos sanitarios, entre ellos sillones odontológicos y ecógrafos.

“Lo más significativo y una de las necesidades más importantes era el tema de las ambulancias. En un año, entre las entregas del año pasado y las de este año, fueron 45 unidades, más cinco motos”, afirmó.

Según explicó, las ambulancias entregadas durante 2025 fueron unidades de alta complejidad, algunas de ellas preparadas para circulación en terrenos difíciles y para traslados interurbanos de pacientes con cuadros complejos.

En cambio, las unidades entregadas este año son de mediana complejidad, con la posibilidad de ampliar su equipamiento si fuera necesario.

Por la tarde entregarán una ambulancia en Federación

La recorrida del ministro por la región continuará durante la tarde de este miércoles en Federación, donde está prevista la entrega de una nueva ambulancia para el Hospital San José.

Blanzaco señaló que la distribución de las unidades forma parte de una planificación que abarca toda la provincia y apunta a priorizar los lugares donde los vehículos existentes presentan mayores dificultades por su antigüedad o desgaste.

Las ambulancias que todavía se encuentran en buenas condiciones pueden ser recuperadas para otras funciones, como traslados locales o tareas en ciudades pequeñas y comunas, mientras que aquellas que ya no reúnen las condiciones necesarias son dadas de baja.

“La salud pública es una sola”

Durante la entrega también estuvo presente el intendente de Concordia, Francisco Azcué, quien destacó el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial.

“Trabajamos en un mismo equipo con el Ministerio de Salud. Creo que hay una excelente coordinación entre la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia”, sostuvo.

Azcué agradeció las gestiones realizadas por el Gobierno entrerriano y destacó que, más allá de que las unidades estén destinadas a distintos organismos, los principales beneficiarios serán los vecinos de Concordia.

“Todos son para los concordienses, más allá de que algunos vehículos van al 107, otros al hospital y otros al 105 de la Municipalidad. La salud pública es una sola. Hay distintas competencias, pero en definitiva son los concordienses quienes van a poder utilizar o verse beneficiados con esta incorporación”, expresó.

El jefe comunal también señaló que el trabajo conjunto con el Gobierno provincial se mantiene de manera permanente y que las instancias de encuentro permiten avanzar sobre distintas problemáticas, entre ellas la planificación ante el fenómeno de El Niño y las posibles consecuencias de futuras crecidas.

“Cada vez que viene el ministro o que nosotros vamos a Paraná aprovechamos esas instancias para sentarnos a trabajar y resolver cuestiones, más allá de que el diálogo es permanente”, afirmó Azcué.

Redacción de 7Paginas