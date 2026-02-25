Mirta Alderete advirtió a la oposición: “Si seguimos cerrando acuerdos en una mesa chica, vamos a volver a perder en Federación”

En diálogo con 7Paginas, la referente de la UCR sostuvo que el radicalismo y los partidos que integran el frente electoral “tienen muchísimas posibilidades” de recuperar el municipio, pero remarcó que es imprescindible realizar una autocrítica profunda tras las dos últimas derrotas y avanzar hacia un consenso amplio que incluya a todos los sectores.

Un escenario preelectoral que se acelera

Alderete señaló que, tras la finalización de la temporada de verano en la ciudad, comienza a instalarse con fuerza el clima electoral. “Uno entra a los medios y ve dirigentes que ya están lanzando sus precandidaturas. Está bien, todos tenemos derecho a aspirar”, expresó.

Sin embargo, consideró que el contexto social es delicado y que la dirigencia no puede desentenderse de la realidad. “La gente la está pasando muy mal. Salimos a hacer actividades y vemos que la necesidad es mucha, más acentuada que en otros momentos”, afirmó.

Según su mirada, la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones provinciales habría apurado los tiempos y motivado a varios dirigentes a blanquear sus aspiraciones con mayor anticipación.

Autocrítica pendiente y mesa real de consenso

La ex legisladora fue contundente al referirse a las derrotas sufridas por el radicalismo en las últimas dos elecciones municipales. “Hemos tenido buenos candidatos, pero la gente nos dijo que no. Entonces algo pasó. Y no se le puede echar la culpa a una o dos personas; hubo algo más grande que debemos analizar”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que faltó autocrítica y que el partido necesita debatir puertas adentro, sin agravios pero con sinceridad. “Nos debemos esa discusión. No alcanza con decir que el que se fue traicionó. Hay que preguntarse por qué se fue o por qué no se sintió parte”, afirmó.

Alderete insistió en la necesidad de conformar “una gran mesa de consenso, pero real”, donde estén representados todos los sectores del radicalismo. “No una mesa para la foto o para la prensa. Después de las elecciones es fácil salir a cazar fantasmas, pero eso no nos ha hecho bien”, advirtió.

Asimismo, remarcó que muchos dirigentes históricos no fueron convocados en instancias anteriores, lo que generó malestar interno. “Por un voto se gana y por un voto se pierde. Cuando creemos que tenemos todos los votos asegurados, nos equivocamos”, enfatizó.

Sin acuerdo con el vecinalismo

Consultada sobre su vínculo con sectores del vecinalismo de Chajarí, Alderete aclaró que no forma parte de ningún acuerdo político.

Reconoció que fue invitada a participar de un encuentro encabezado por la dirigente Liliana “Lili” Tamay, pero explicó que no asistió y que su trabajo está enfocado en fortalecer al radicalismo en Federación. “Nosotros estamos trabajando para que el radicalismo vuelva a ser gobierno”, afirmó.

No obstante, advirtió que si el partido no logra una convocatoria amplia y contenedora, otros espacios pueden captar dirigentes y votantes desencantados. “Eso es lo que tenemos que evitar: que se nos vaya gente porque encuentra otra opción”, señaló.

Construcción hacia 2027

Finalmente, Alderete confirmó que mantiene reuniones con vecinos y dirigentes, en el marco de una construcción política con miras a 2027. “Estamos trabajando, armando equipos y escuchando a la gente”, indicó.

Para la ex diputada, el radicalismo tiene la oportunidad de volver a gobernar en Federación, pero el desafío pasa por la unidad real y la inclusión. “Si no aprendemos de las dos últimas derrotas y no hacemos las cosas de otra manera, el resultado puede volver a ser el mismo”, concluyó.