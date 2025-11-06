“Misión dengue”: fortalecen la articulación para la prevención y control del Aedes Aegypti en Concordia

La estrategia, impulsada desde la Secretaría de Salud, busca reducir la propagación del dengue a través de la acción comunitaria y medidas de limpieza, haciendo especial hincapié en la descacharrización, eliminación de recipientes que acumulen agua, y en la implementación de medidas de autocuidado, como el uso de repelente y la protección domiciliaria.

Participaron de la reunión la Directora de Atención Primaria Dra. Karina Greco, el Director de Saneamiento Ambiental Carlos Pantaleone, la Directora de Especialidades Médicas, Dra. Yamina Román, la Directora Adjunta del Hospital Masvernat, Dra. Patricia Segovia, y el Secretario Técnico del Hospital Felipe Heras, Juan Galarza.

Durante el encuentro, la Dra. Karina Greco destacó la importancia del trabajo conjunto: “Esta reunión coordinada previamente sirvió para ponernos de acuerdo y poder articular entre Municipio y Provincia cómo nos vamos a organizar en este período. Hasta el momento estuvimos realizando prevención y descacharrización para tener la menor cantidad de dengue posible”, indicó.

Asimismo, agregó que “hoy definimos cómo vamos a actuar ante la confirmación de casos positivos. Ya está la normativa establecida y esperamos tener la menor cantidad posible de contagios”.

En relación con los bloqueos sanitarios que se vienen implementando, Greco explicó que “se vienen colocando ovitrampas en distintos puntos de la ciudad, en total 99. A partir de la lectura de estas ovitrampas se estima dónde hay mayor probabilidad de dengue, y sobre esos lugares se prioriza la intervención, sin dejar de trabajar en los demás barrios”.

Por su parte Pantaleone remarcó la importancia del compromiso ciudadano en la lucha contra el mosquito. “Desde el año pasado venimos trabajando junto a la Secretaría de Salud y los hospitales de la ciudad. La lucha contra el dengue se da en el domicilio: es nuestra responsabilidad prevenir a través del descacharrizado, volcando el agua y limpiando los espacios. La única lucha que da resultados positivos es esa”, subrayó.

Acompañaron el Promotor de Salud del Hospital Masvernat, Lic. José López, la Prof. Graciela Roldán, responsable de Costa Ciencia, y Lisa López, responsable de la Unidad Extramuro de la Secretaría de Salud.