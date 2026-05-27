Misterio y preocupación: una joven universitaria fue hallada gravemente herida en una avenida de Concordia y buscan testigos

Actualmente, la víctima se encuentra internada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat con lesiones de consideración y, debido al fuerte traumatismo, no logra recordar absolutamente nada de lo sucedido.

«Salió temprano para preparar una materia»

En diálogo con un cronista de 7Páginas, Mirta, madre de la joven, relató con dolor las horas previas al hecho: “Ella había dormido bien toda la noche del sábado porque debía preparar una materia. Por eso el domingo se levantó temprano y salió en su moto rumbo a la casa de una compañera de estudios”.

La mujer recordó que, antes de partir, su hija pasó por su habitación a saludarlos. “Se fue a preparar una de las últimas materias; está rindiendo los exámenes finales porque le quedan solo cuatro materias para recibirse de Técnica en Alimentos”, apuntó con orgullo y preocupación.

El dramático hallazgo frente al Club de Golf

El siniestro vial ocurrió sobre la Avenida Monseñor Rosch, a la altura del campo de golf. La joven salvó su vida gracias al rápido accionar de un automovilista que transitaba por el carril opuesto.

“Un buen hombre circulaba por la otra mano y, al ver a mi hija, dobló en U para socorrerla”, detalló Mirta. Al acercarse, el testigo encontró a la estudiante tirada en el suelo boca abajo y presentando un abundante sangrado en la cabeza. “Cuando lograron sentarla y retirarle el casco, que estaba lleno de sangre, mi hija vomitó un coágulo”, describió la madre sobre el dramático escenario.

El estado de salud actual

Este martes por la noche, Mirta brindó a este medio una actualización sobre el cuadro clínico de la joven: “Estamos esperando. Doy gracias a Dios que la vio y la sigue un buen cirujano. Al principio tenía aire en el pecho, me explicaron que era entre el corazón y el pulmón, algo que era muy malo. Después ese aire fue desapareciendo, pero ahora los análisis salieron mal y volvió a vomitar sangre”.

A pesar de las complicaciones del cuadro, la madre señaló que la joven experimentó una leve mejoría dentro de la gravedad: “Ahora está un poquito mejor, aunque todavía no puede abrir sus ojos y tiene fracturada su muñeca derecha”.

Pedido de colaboración a la comunidad

Ante la falta de precisiones sobre la mecánica del hecho y la presunción de que un tercero la atropelló y la dejó desamparada, la familia solicita encarecidamente la colaboración de cualquier persona que haya transitado por la Avenida Monseñor Rosch el domingo aproximadamente a las 07:30 horas, y pueda aportar datos, registros de cámaras de seguridad o detalles de vehículos sospechosos para reconstruir lo ocurrido.

Para brindar cualquier información que ayude a esclarecer el caso, comunicarse directamente con su madre, Mirta, al celular: 345 4011914.

Redaccion de 7Paginas