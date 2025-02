Misterio y sospechas en la muerte de un joven concordiense en Río Negro

El sábado 15 de febrero, su cuerpo fue encontrado en un paraje llamado “Paso Córdoba”, en un sector de bardas entre las rutas provinciales 6 y 7. Estaba parcialmente cubierto por arena y en avanzado estado de descomposición, lo que hizo suponer a los investigadores que llevaba más de un mes en el lugar.

Investigación y dudas sobre la causa de su muerte

Las autoridades de Río Negro trasladaron el cadáver a la morgue para realizar la autopsia e identificar la causa de la muerte. En el sitio del hallazgo, además del cuerpo, encontraron una mochila, una campera, zapatillas y un celular viejo que no funcionaba. Sin embargo, faltaban algunas pertenencias personales, entre ellas un bolso azul que llevaba Brian.

El fiscal Gastón Britos Rubiolo está a cargo de la investigación. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, han surgido dudas sobre las circunstancias en las que el joven perdió la vida.

El testimonio del padre de Brian: «Quiero saber cómo fue a parar ahí»

Desde Concordia, el padre del joven, Rubén López, expresó su angustia e incertidumbre ante la falta de respuestas. “Quisiera saber por qué murió, cómo fue a parar ahí, solo, en un desierto”, afirmó.

El hombre contó que fue informado del hallazgo de su hijo, pero aún no le han comunicado los resultados de la autopsia. “Hasta ahora no sé qué le ocurrió, no sé por qué motivo estaba ahí”, lamentó. Además, solicitó ayuda para poder trasladar el cuerpo a Concordia y darle un sepelio digno.

¿Un posible ajuste de cuentas?

En medio de la investigación, han surgido versiones en Concordia que vinculan a Brian con personas relacionadas con el narcomenudeo. Según algunas fuentes cercanas al joven, antes de su desaparición, habría tenido problemas con personas oriundas de Río Negro, lo que abre la hipótesis de que su muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas vinculado a la droga.

Mientras el padre de Brian espera respuestas y el traslado del cuerpo, la incertidumbre crece en torno a un caso que deja más preguntas que certezas.

Con datos de Elentrerios.com

Redacción de 7Paginas