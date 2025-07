Mitchel y Bahl se reunieron con Alasino y Cresto: “Volver al pasado para saltar al futuro”

Según trascendió, durante la charla se analizaron el contexto político nacional, el rumbo de la campaña electoral y el rol que el peronismo debe asumir en esta etapa. La reunión dejó una señal clara: los dirigentes históricos del peronismo local respaldan la lista que encabezan Bahl y Michel.

Este gesto político adquiere relevancia no solo por la trayectoria de Alasino y Cresto, sino por la definición que el propio Bahl brindó horas antes en diálogo con este medio, al afirmar que “el peronismo hoy no tiene líder y está en etapa de reconstrucción”. Así, la foto entre pasado y presente no es solo simbólica, sino estratégica.

“Somos el futuro”

El mensaje que bajaron desde el entorno de los candidatos es claro: se necesita volver a las raíces del movimiento para reconstruir una identidad común. “Volver al pasado para saltar al futuro”, sintetizó uno de los presentes. Y en ese marco, recuperar figuras con peso territorial y trayectoria como Alasino y Cresto puede ser un factor decisivo para recomponer la relación del peronismo con su base histórica, particularmente en Concordia, una ciudad donde el PJ atraviesa un proceso de desgaste interno tras las últimas derrotas electorales.

Cabe destacar que tanto Alasino como Cresto marcaron a fuego la historia reciente del peronismo entrerriano, siendo protagonistas de distintas gestiones y procesos legislativos que aún hoy se recuerdan en la provincia.

En una campaña marcada por la autocrítica y la búsqueda de una nueva mayoría, el gesto de sumar a los referentes históricos puede ser leído también como un intento de reconciliar al peronismo con su pasado, sanar heridas y construir una propuesta que vuelva a enamorar al electorado.

La foto, que ya circula en redes entre la militancia, encierra un mensaje potente: el peronismo está intentando unirse y reconstruirse con todos los sectores, apelando tanto a las nuevas generaciones como al legado de sus grandes referentes.

El tiempo dirá si esta estrategia logra devolverle al PJ entrerriano el protagonismo perdido, pero sin duda, esta reunión marcó un hito en la campaña local.