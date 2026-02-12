Mocchi llega a Concordia con su nueva gira y presenta “El frío que nos convoca”

Con una propuesta que entrelaza canción popular y poesía desde una mirada profundamente humana, Mocchi ofrece conciertos sensibles e intensos, donde lo íntimo y lo colectivo conviven en una experiencia de escucha y emoción compartida.

Nacido en Uruguay en 1990, Mocchi es un cancionista trans con cinco discos de estudio: La Velocidad del Paisaje, Mañana será otro disco, 1990, La Certeza del Dolor y El frío que nos convoca. Este último fue presentado en el Auditorio Nacional Adela Reta (SODRE) y luego en distintas provincias argentinas. Durante 2025 realizó una gira europea con funciones agotadas en Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.

Recientemente también agotó dos funciones en el Teatro Solís con NADA NUEVO, un espectáculo de más de tres horas en formato banda, con artistas invitados, donde repasó su discografía, versionó canciones y compartió su material más reciente.

Un disco atravesado por la realidad latinoamericana

El frío que nos convoca reúne canciones atravesadas por la coyuntura latinoamericana actual, el amor y también el odio que de ella se desprende. Se trata de un trabajo visceral y, al mismo tiempo, esperanzador, donde la esperanza ocupa un lugar central dentro de su universo creativo.

A lo largo de su carrera, Mocchi ha desarrollado una obra prolífica que lo llevó a impulsar proyectos sociales y culturales, además de desempeñarse como cineasta, compositor y actor. Ha agotado salas emblemáticas de Uruguay como el Teatro Solís, Sala del Museo y Teatro El Galpón, y espacios de la región como La Trastienda y Konex, además de girar por Brasil, México, España, Estados Unidos, Chile y Argentina.

Compuso música para La Uruguaya (de Hernán Casciari y Ana Blaya) y para producciones de la Comedia Nacional, y colaboró con destacados artistas como Fernando Cabrera, Chico César, Hugo Fattoruso, Susy Shock, Pedro Pastor, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Adrián Berra y Julieta Laso, entre otros.

Las entradas anticipadas, según supo 7Paginas, tienen un valor que va desde los 17.000 a los 27.000 pesos. Se pueden adquirir de manera física en El Semillero (Las Heras 89) o de forma online a través de passline.com.