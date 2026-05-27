Mocoretá: familiares y vecinos marcharon para exigir el esclarecimiento de la muerte de la mujer de Villa del Rosario

La marcha, encabezada por los familiares directos de la víctima, comenzó en el arco de acceso a la localidad y se extendió hasta la plaza Islas Malvinas. Durante la caminata, los participantes portaron pancartes con pedidos de justicia y celeridad en la investigación, visibilizando el fuerte respaldo comunitario hacia el entorno de Fabiana.

El dramático hallazgo y la falta de respuestas oficiales

Fabiana Smittarello fue encontrada sin vida en su departamento el pasado lunes 11 de mayo. El hallazgo se produjo luego de que personas allegadas alertaran a las autoridades policiales debido a que la mujer no respondía los mensajes de texto y se había ausentado de su puesto de trabajo, una conducta que calificaron como totalmente inusual en ella.

A pesar del tiempo transcurrido, las autoridades judiciales intervinientes aún no han brindado información concreta ni conclusiones públicas sobre las causas reales que provocaron el deceso. Esta falta de precisiones mantiene en vilo a la familia, que espera que la investigación avance con transparencia y celeridad para determinar el motivo de la muerte.

El reclamo de la familia y la reserva de datos clave

En declaraciones brindadas a medios de comunicación regionales, Paola, sobrina de Fabiana, expresó el sentir de la familia en medio del dolor:

“Estamos muy agradecidos con toda la gente que se acercó. No se espera que algo así le pase a la familia hasta que sucede, y que nos acompañen en este momento es sumamente valorable”.

La vocera familiar reveló además que el entorno cercano maneja cierta información y líneas de sospecha que la Justicia aún no ha dado a conocer oficialmente. Al respecto, aclaró de manera prudente que prefieren no difundir dichos datos de forma pública hasta tanto no se cuente con las pruebas correspondientes incorporadas formalmente a la causa.

Finalmente, desde la organización de la marcha adelantaron que la movilización de este martes fue el primer paso de un plan de visibilización. De no mediar respuestas o avances significativos por parte de los peritos y los fiscales en los próximos días, se prevé la realización de nuevas acciones y marchas para sostener la presión social y garantizar que la investigación penal siga su curso sin dilaciones.

Con informacion de Portal Corrientes

Redaccion de 7Paginas