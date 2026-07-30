«Modo Cultura»: lanzan un nuevo ciclo para llevar el arte a la peatonal y al Paseo del Bicentenario

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, pondrá en marcha «Modo Cultura», un nuevo ciclo artístico que buscará convertir la Peatonal y el Paseo del Bicentenario en escenarios abiertos para el encuentro entre artistas, vecinos, comerciantes y visitantes.

La iniciativa es organizada en conjunto con la Asociación Amigos de la Peatonal y apunta a fortalecer la presencia de propuestas culturales en el centro de la ciudad, promoviendo el acceso libre y gratuito a distintas expresiones artísticas.

El ciclo tendrá su presentación oficial el próximo viernes 31 de julio, a partir de las 18:30 horas, en la intersección de la Peatonal y el Paseo del Bicentenario.

La jornada inaugural contará con la actuación de la artista concordiense Natalia Martínez, quien será la encargada de abrir este nuevo espacio cultural pensado para desarrollarse de manera sostenida durante el resto del año.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura explicaron a7Paginas, que Modo Cultura nace con el propósito de acercar el arte a los espacios públicos y consolidar nuevos ámbitos de participación ciudadana.

La programación incluirá música en vivo, espectáculos de danza, teatro, intervenciones destinadas a las infancias, exposiciones y otras expresiones culturales que irán conformando una agenda permanente en el corazón de la ciudad.

Además, destacaron que el ciclo ofrecerá nuevas oportunidades de difusión para los artistas locales, fortaleciendo el vínculo entre la producción cultural y la comunidad.

La propuesta también busca contribuir a la revitalización del centro comercial concordiense mediante actividades que generen mayor circulación de vecinos y turistas.

En ese sentido, desde el municipio remarcaron el trabajo conjunto con la Asociación Amigos de la Peatonal, con la que vienen desarrollando distintas acciones destinadas a dinamizar uno de los principales corredores comerciales de Concordia.

La expectativa es que Modo Cultura se consolide como un espacio permanente de encuentro, promoviendo la actividad económica, la convivencia ciudadana y el acceso democrático a las distintas manifestaciones artísticas.