Modo cultura, música y folclore en el centro de Concordia

En esta oportunidad, la música estará a cargo de Bauty Giménez y su conjunto, mientras que el Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”, junto a sus elencos Ballet Mayor y Ballet de adultos, presentará una propuesta que pondrá en escena nuestras danzas y raíces culturales.

La actividad se desarrollará en la Peatonal y el Paseo del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

De esta manera, Modo Cultura continúa generando espacios de encuentro entre artistas y comunidad, llevando la música, la danza y nuestra identidad cultural al corazón de Concordia.