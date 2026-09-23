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Miércoles 23 de septiembre de 2026
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Modo cultura, música y folclore en el centro de Concordia

Este viernes 25 de septiembre, desde las 18:00 horas, la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, junto a la Asociación Amigos de la Peatonal, invita a disfrutar de una nueva propuesta de Modo Cultura, el ciclo que acerca distintas expresiones artísticas a los espacios públicos de la ciudad.
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Redacción 7Paginas

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En esta oportunidad, la música estará a cargo de Bauty Giménez y su conjunto, mientras que el Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”, junto a sus elencos Ballet Mayor y Ballet de adultos, presentará una propuesta que pondrá en escena nuestras danzas y raíces culturales.

La actividad se desarrollará en la Peatonal y el Paseo del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

De esta manera, Modo Cultura continúa generando espacios de encuentro entre artistas y comunidad, llevando la música, la danza y nuestra identidad cultural al corazón de Concordia.

 