Momento de tensión en una escuela de Concordia, por un intento de autolesión de una alumna de 11 años

Según se informó, la menor intentó cortarse las venas y, al no lograrlo, pidió a sus compañeras que lo hicieran. Ante la gravedad de la situación, las niñas dieron aviso inmediato a la directora, quien activó el protocolo correspondiente.

De inmediato se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, junto con personal del COPNAF y efectivos policiales de la Comisaría de Minoridad y la Comisaría Décima, para brindar asistencia y contención a la alumna.

“No hubo lesiones, fue una crisis”

El director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, confirmó a Concordia Policiales que “efectivamente, ayer en la escuela San Martín Nº6, una chica entró en crisis, se quiso autolesionar, pero no hubo lesiones, no hubo nada de eso”.

Ferrari detalló que “una de sus compañeras avisó a la maestra, que la contuvo, y de inmediato se puso en marcha el protocolo que tenemos en educación”. Agregó que luego intervino el COPNAF y el área pedagógica de acompañamiento en la escuela, y aclaró que “hoy concurrió normalmente a la escuela la chiquita”.

Respecto a los motivos del episodio, el funcionario indicó que la alumna “tuvo un problema en la familia, hasta ahí te puedo decir”. Y remarcó que “interviene el COPNAF, que va a estar trabajando con la familia y con la nena. En realidad fue una crisis que le sucedió a ella y hubo que contenerla porque tuvo ideaciones, pero no hubo lesiones”.

Con informacion de Policiales Concordia