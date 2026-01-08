Momentos de pánico en Concordia: un sujeto se atrincheró con un arma blanca y amenazó a su ex pareja

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle C. Veiga, donde se requirió la presencia policial luego de que un masculino amenazara e intentara agredir a una mujer, quien sería su ex pareja, utilizando inicialmente un destornillador. Tras este accionar, el individuo se encerró dentro de la vivienda portando un cuchillo.

De acuerdo a la información a la que accedió 7Paginas, el sujeto se encontraba en un estado de alteración extrema, con claros indicios de estar bajo los efectos de estupefacientes, lo que agravó la situación y obligó a extremar las medidas de seguridad.

Ante el riesgo existente, se dio intervención al personal del Grupo Especial, quienes intentaron desarmarlo mediante el uso de gas lacrimógeno. Sin embargo, el estado de violencia del individuo fue tal que dicha medida no resultó suficiente, ya que se abalanzó contra los efectivos policiales.

Frente a esta agresión directa, el personal actuante debió repeler el ataque efectuando un disparo con escopeta utilizando municiones antitumulto (postas de goma), logrando finalmente desarmar y reducir al agresor.

Se confirmó además que el sujeto posee medidas de restricción vigentes respecto de la víctima, lo que agrava su situación judicial. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la fiscal de Género, doctora Espinosa, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

Afortunadamente, el violento episodio pudo ser controlado sin que se registraran personas lesionadas, aunque el hecho volvió a poner en evidencia la gravedad de los casos de violencia de género y la peligrosidad que implican este tipo de situaciones.