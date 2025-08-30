Motociclista de Chajari resulto con grave fractura

Segun lo informado por la policia a 7Paginas, el siniestro vial fue protagonizado por un automóvil Renault 12 y una motocicleta Guerrero 150 cc. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó gravemente herido.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura de clavícula, diagnosticada como lesión de carácter grave.

Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos vehículos fueron secuestrados a fin de realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente.