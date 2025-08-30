7PAGINAS

Viernes 29 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Motociclista de Chajari resulto con grave fractura

Un accidente de tránsito con saldo de lesiones graves se registró en la ciudad de Chajarí este viernes, alrededor de las 18:45 horas, en la intersección de Pasaje Brarda y calle Migoya.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Segun lo informado por la policia a 7Paginas, el siniestro vial fue protagonizado por un automóvil Renault 12 y una motocicleta Guerrero 150 cc. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó gravemente herido.

El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura de clavícula, diagnosticada como lesión de carácter grave.

Por disposición de la Fiscalía en turno, ambos vehículos fueron secuestrados a fin de realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente.