Miércoles 10 de diciembre de 2025
Motociclista de Concordia debió ser hospitalizado

Un motociclista de 32 años debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde en la ciudad de Concordia.
Redacción 7Paginas

El hecho, según supo 7Paginas, se registró alrededor de las 14:00 horas en la intersección de calles H. Primo y Sargento Cabral, donde, por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil VW Tera y una motocicleta Corven Energy 110 cc. Según se informó, el vehículo de mayor porte circulaba por Sargento Cabral en sentido este-oeste, mientras que el motovehículo lo hacía por H. Primo en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, identificado como Gonzalo Fonseca, de 32 años, sufrió escoriaciones en uno de sus miembros inferiores, por lo que fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y posteriormente trasladado al Hospital Masvernat para su atención médico-sanitaria.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.