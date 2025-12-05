7PAGINAS

Viernes 5 de diciembre de 2025
Motociclista de Concordia fue embestido por un automóvil y debió ser hospitalizado

Un siniestro vial se registró en horas de la tarde de este jueves en un sector de intensa circulación de la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Presidente Perón y la Colectora María del Carmen, a unos 100 metros al norte de la clínica de radioterapia.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Villa Adela, tras el choque entre un automóvil Suzuki Fun, conducido por una mujer, y una motocicleta marca Euromot, guiada por un hombre de 30 años.

Según se informó a 7Paginas, el automóvil ingresaba desde Avenida Perón hacia la colectora cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con la motocicleta. A raíz del impacto, el motociclista resultó lesionado y debió ser trasladado en ambulancia del servicio de emergencia 197 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio indicaron que el hombre presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC), escoriaciones y politraumatismos, por lo que quedó en observación médica.