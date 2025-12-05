Motociclista de Concordia fue embestido por un automóvil y debió ser hospitalizado

En el lugar intervino personal de la Comisaría Villa Adela, tras el choque entre un automóvil Suzuki Fun, conducido por una mujer, y una motocicleta marca Euromot, guiada por un hombre de 30 años.

Según se informó a 7Paginas, el automóvil ingresaba desde Avenida Perón hacia la colectora cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con la motocicleta. A raíz del impacto, el motociclista resultó lesionado y debió ser trasladado en ambulancia del servicio de emergencia 197 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Desde el nosocomio indicaron que el hombre presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC), escoriaciones y politraumatismos, por lo que quedó en observación médica.