Motociclista de Concordia fue hospitalizado tras ser embestido por un automóvil

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el motociclista circulaba por Las Heras en sentido este-oeste, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario (oeste-este). Al llegar al cruce con Nogoyá, el vehículo de mayor porte giró hacia el norte y terminó colisionando con la moto.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido por personal del servicio de emergencias 107, que lo trasladó al hospital Masvernat para su atención. Si bien se aguardan los informes médicos oficiales sobre el carácter de las lesiones, testigos y un cronista de 7Paginas presentes en el lugar observaron que el hombre manifestaba fuertes dolores en una de sus piernas.

Personal policial realizó las actuaciones de rigor y se aguarda la evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones y las responsabilidades en el hecho.