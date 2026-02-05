Motociclista de Concordia impacto el lateral de un automóvil y debió ser hospitalizado

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el siniestro se registró alrededor de las 21:50 horas en la intersección de las calles Bolivia y Chabrillón, donde efectivos de la Comisaría Tercera constataron la colisión entre una motocicleta de baja cilindrada y un automóvil.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban por calle Chabrillón en sentido este-oeste y, por causas que se tratan de establecer, el automóvil habría realizado una maniobra de giro hacia el norte por calle Bolivia, momento en el cual se produjo el impacto con el motovehículo, que terminó golpeando el lateral del rodado mayor.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta, trabajador de Moto mandados, identificado como Tomás Fernández, de 28 años, sufrió diversas lesiones. En el lugar intervino de manera inmediata el servicio de emergencias médicas 107, que procedió a su traslado al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según pudo confirmar un cronista de 7Paginas presente en el lugar del hecho, el joven motociclista presentaba escoriaciones varias, quedando en observación médica para una mejor evaluación de su estado de salud. Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabaja para determinar las circunstancias del accidente.