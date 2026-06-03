Motociclista de Concordia transitaba por la rotonda del monumento a la mujer cuando fue colisionado por un automóvil

El siniestro vial se registró en una de las rotondas más transitadas de Concordia, la ubicada en la intersección de Avenida Gerardo Yoya y Salto Uruguayo, en las inmediaciones del tradicional Monumento a la Mujer.

Efectivos policiales de la Comisaría Tercera fueron comisionados de urgencia en el lugar, donde constataron el fuerte impacto entre un automóvil y un motovehículo de baja cilindrada.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Nivus y una motocicleta Motomel B de 110 cc. En el rodado menor se trasladaba un joven de 24 años, identificado por las autoridades como Julio Sindra.

Según los primeros datos recabados en el lugar por el personal policial y aportados a 7Paginas, el motociclista se encontraba transitando por calle Belgrano en sentido cardinal de Norte a Sur. Al ingresar y comenzar a recorrer el anillo de la rotonda, y por razones que a partir de ahora son materia de investigación pericial, fue colisionado por el automóvil de la marca alemana.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó sobre la cinta asfáltica sufriendo diversas heridas. Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 arribó prontamente al sector para brindarle los primeros auxilios.

Tras ser estabilizado por los paramédicos, Sindra fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat. El primer reporte médico emitido desde el nosocomio local indicó que el paciente ingresó con traumatismo en un miembro inferior y escoriaciones múltiples producto del golpe, quedando alojado en el área de observaciones para la realización de estudios radiológicos preventivos.