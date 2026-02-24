7PAGINAS

Martes 24 de febrero de 2026
Motociclista de Federación sufrió lesiones graves

Un motociclista de Federación resultó con lesiones de carácter graves luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido este martes al mediodía en la intersección de calles Los Conquistadores y Las Azaleas.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Guerrero 110 cc y un automóvil Ford Focus. Ambos vehículos eran conducidos por personas mayores de edad domiciliadas en la ciudad.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado de inmediato al hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial confirmó que presenta lesiones de carácter graves.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la autoridad judicial competente, a fin de determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.