Motociclista de Federación sufrió lesiones graves

Según se informó a 7Paginas, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Guerrero 110 cc y un automóvil Ford Focus. Ambos vehículos eran conducidos por personas mayores de edad domiciliadas en la ciudad.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado de inmediato al hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial confirmó que presenta lesiones de carácter graves.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y dio intervención a la autoridad judicial competente, a fin de determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.