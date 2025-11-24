7PAGINAS

Lunes 24 de noviembre de 2025
Motociclista fue hospitalizada luego de impactar contra un automóvil que se disponía a estacionar en una avenida de Concordia

Este lunes al mediodía se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av. Monseñor Rosch y Ricardo Castelli, donde debió intervenir personal de la Comisaría Quinta. El siniestro involucró a una motocicleta Motomel Blitz, conducida por una mujer de 27 años, y a un automóvil Renault Sandero, manejado por una mujer de 45 años.
Redacción 7Paginas

Según los primeros datos, ambos vehículos circulaban por Av. Monseñor Rosch en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil se detuvo al llegar a la esquina de Castelli. En ese momento, la motocicleta impactó contra el lateral izquierdo del Sandero, provocando la caída de su conductora sobre la cinta asfáltica.

La motociclista, identificada como Johana Wejjer, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Masvernat. De acuerdo a la información a la que accedió 7Paginas, ingresó con escoriaciones varias, aunque se aguarda la evaluación médica definitiva para determinar el carácter de las lesiones.