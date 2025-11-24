Motociclista fue hospitalizada luego de impactar contra un automóvil que se disponía a estacionar en una avenida de Concordia

Según los primeros datos, ambos vehículos circulaban por Av. Monseñor Rosch en sentido sur–norte cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil se detuvo al llegar a la esquina de Castelli. En ese momento, la motocicleta impactó contra el lateral izquierdo del Sandero, provocando la caída de su conductora sobre la cinta asfáltica.

La motociclista, identificada como Johana Wejjer, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Masvernat. De acuerdo a la información a la que accedió 7Paginas, ingresó con escoriaciones varias, aunque se aguarda la evaluación médica definitiva para determinar el carácter de las lesiones.