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Lunes 8 de junio de 2026
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Motociclista resultó herida tras ser embestida por un utilitario y fue trasladada al Hospital Masvernat

Una motociclista debió ser trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat luego de verse involucrada en un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este lunes en la intersección de calles Isthilart y Saavedra, en la ciudad de Concordia.
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Redacción 7Paginas

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De acuerdo a la información proporcionada a 7Paginas por fuentes policiales, personal de la Comisaría Segunda fue comisionado al lugar alrededor de las 15:00 horas tras recibir el aviso sobre un accidente de tránsito.

Al arribar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a una camioneta utilitaria Peugeot Partner y una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos.

Según las primeras averiguaciones, la conductora de la Peugeot Partner circulaba por calle Isthilart en sentido norte-sur y, al iniciar una maniobra de giro hacia calle Saavedra, habría protagonizado un leve contacto lateral con la motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor perdió la estabilidad, cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones que motivaron la intervención de los servicios de emergencia.

Minutos después, una ambulancia del servicio 107 acudió al lugar y trasladó a la motociclista al Hospital Masvernat para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones de rigor para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente.