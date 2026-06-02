Motociclista resultó lesionado tras un accidente de tránsito en Concordia

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, personal de Comisaría Cuarta acudió al lugar tras ser alertado sobre una colisión que involucró a una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos y una camioneta tipo pick-up.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban por calle Concejal Veiga en sentido norte-sur cuando, por causas que aún se tratan de establecer, se produjo el impacto.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y debió ser trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor de la camioneta también fue derivado al nosocomio local al presentar dolor en el pecho y una herida cortante en el cuero cabelludo.

En el lugar del accidente trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Hasta el momento se aguardaba el informe médico oficial que establezca el carácter de las lesiones sufridas por el motociclista.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.