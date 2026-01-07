Motoqueros Concordia recrearon la llegada de los Reyes Magos

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles del barrio, despertando sonrisas y entusiasmo tanto en niños como en adultos. La propuesta buscó recrear la historia bíblica que recuerda la visita de los Reyes al niño Jesús en Belén, un acontecimiento que la tradición cristiana celebra cada 6 de enero y que simboliza valores como la fe, la humildad y la caridad.

Según supo 7Paginas, la idea surgió de Silvia y Nacho, integrantes de Motoqueros Concordia, quienes impulsaron una colecta solidaria de juguetes y caramelos. Con lo reunido, en la noche del martes salieron a compartir este gesto solidario por el barrio Toronjal, llevando ilusión y momentos de felicidad a numerosas familias.

“Además de este momento de alegría y de acción solidaria, el mensaje que pretendemos dar es que no solamente somos quienes estamos arriba de una moto todo el día haciendo mandados, sino que también aportamos a la ciudadanía”, expresó Jose, uno de los integrantes del grupo. En ese sentido, remarcó que los motoqueros son trabajadores cuentapropistas, muchas veces sin derechos laborales ni una futura jubilación, pero con un fuerte compromiso social.

La iniciativa fue destacada por los vecinos, que valoraron el gesto solidario y el esfuerzo de Motoqueros Concordia por mantener viva una tradición que, año tras año, renueva la ilusión de los más pequeños.