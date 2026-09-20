Muerte de Kevin Guardia: Alcides Camejo intentaría dilatar el inicio del juicio en su contra

Según pudo saber 7Páginas, el juicio correspondiente al Legajo N.º 4526-OGA (IPP N.º 14097/24), caratulado “Camejo Domingo Alcides s/Tenencia de arma de fuego de uso civil”, que tiene como imputado al ex secretario del Sindicato Obrero de la Fruta, Alcides Camejo, podría sufrir una demora luego de la renuncia de su abogado defensor, ocurrida a pocos días del comienzo previsto del debate.

El proceso judicial tiene relación con la muerte de Kevin Daniel Guardia, el joven de 21 años que falleció de un disparo en la cabeza mientras se encontraba trabajando como sereno en la vivienda de Camejo, ubicada en calle Capitán Rojas, en Concordia.

La acusación sostiene que Camejo habría entregado reiteradamente a Guardia una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, pese a que el joven no contaba con autorización legal para tener o portar armas.

La renuncia del defensor

El juicio tenía fecha de inicio para este lunes. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la renuncia del abogado particular Dr. Briceño, quien hasta ahora ejercía la defensa de Camejo.

Ante esta situación, deberá intervenir la defensa oficial, que podría solicitar una prórroga para asumir formalmente la representación del imputado y analizar las actuaciones de la causa.

Esta circunstancia podría derivar en una postergación del comienzo del debate. No obstante, cualquier decisión al respecto deberá ser adoptada por el órgano judicial correspondiente, por lo que no puede afirmarse que la renuncia constituya una maniobra deliberada para dilatar el proceso.

Por su parte, la querella que representa a Julia Edith Godoy, madre de Kevin Guardia, está integrada por los abogados Dra. Gisela Mora y Dr. Alejandro Jacobi.

Una acusación que ya fue elevada a juicio

El expediente cuenta con una resolución de elevación a juicio en la que se dejó constancia de que el fiscal José Arias formuló el requerimiento de elevación el 7 de abril de 2025.

Cabe recordar que en la audiencia del pedido de elevación a juicio, la querella no formuló oposición respecto del hecho ni de la calificación legal. La defensa, en cambio, se opuso a la elevación a juicio al considerar, entre otros argumentos, que la investigación penal preparatoria no se encontraba concluida.

Ese planteo fue rechazado durante la audiencia correspondiente.

La defensa también había planteado la inconstitucionalidad del artículo 189 bis, apartado 2, del Código Penal, cuestión que igualmente fue desestimada. Asimismo, solicitó el sobreseimiento de Camejo, pedido que también fue rechazado.

El control de regularidad de la investigación no detectó errores materiales en el requerimiento de elevación ni nulidades que justificaran devolver las actuaciones, por lo que se consideró que la acusación reunía los requisitos legales para avanzar hacia el juicio.

Los dos hechos que se le atribuyen a Camejo

De acuerdo con la acusación incorporada al expediente, son dos los hechos atribuidos al imputado.

El primero sostiene que, durante los últimos días de noviembre de 2024, Domingo Alcides Camejo habría entregado reiteradamente a Kevin Guardia una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, pese a que el joven no contaba con autorización legal para tener o portar armas. El hecho habría ocurrido en el domicilio de Camejo, ubicado en calle Capitán Rojas 2825, barrio Frigorífico La Paz.

El segundo hecho se refiere al 23 de diciembre de 2024, cuando, según la acusación, Camejo tenía en su domicilio, sin autorización legal, un rifle calibre .22 largo marca JW15A, serie N.º 9024418.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Camejo los delitos de suministro ilegal de arma de fuego, en relación con el primer hecho, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, respecto del segundo, ambos en concurso real y en calidad de autor material.

El expediente señala además que el imputado expresó comprender los hechos que se le atribuyen.

La muerte de Kevin Guardia

Kevin Guardia fue encontrado sin vida el 28 de noviembre de 2024, mientras se encontraba cumpliendo tareas de sereno en la vivienda de Camejo.

De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, el joven se encontraba acompañado por un menor de 12 años y manipulaba un arma de fuego cuando se produjo el disparo que impactó en su cabeza.

El primer parte médico había informado una herida en la región parietotemporal derecha, con pérdida de masa encefálica, por lo que Guardia recibió asistencia respiratoria mecánica.

Posteriormente, la investigación judicial avanzó sobre las circunstancias en las que el joven tuvo acceso al arma.

Allanamiento y secuestro de armas

En ese momento y en el marco de la investigación, efectivos policiales allanaron la vivienda de Camejo y secuestraron una carabina calibre .22 marca JW-15A, con mira telescópica y almacén cargador.

También fueron secuestrados siete cartuchos calibre .22, otros 20 cartuchos del mismo calibre, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, 62 cartuchos calibre .44 y cuatro vainas calibre 12.

A partir de esos elementos, Camejo quedó vinculado a la investigación por los delitos relacionados con la tenencia y el suministro ilegal de armas de fuego.

La evidencia que llegará al debate

La Fiscalía ofreció prueba documental, testimonial y de efectos, a la que adhirió la querella particular. Entre las pruebas ofrecidas por la parte querellante figura como testigo Damaris Castro Gabriela.

La defensa, por su parte, adhirió a la evidencia presentada por la Fiscalía, con excepción de determinados elementos documentales, y ofreció documentación propia para el debate.

La resolución de elevación a juicio concluyó que la evidencia ofrecida por las partes resultaba pertinente, útil y conducente para ser producida durante la instancia de juicio.

Ahora, la renuncia del defensor particular de Camejo abre un nuevo capítulo procesal a pocas horas del comienzo previsto del debate. La eventual intervención de la defensa oficial y el tiempo que demande su designación y preparación podrían determinar si finalmente el juicio comienza este lunes o debe ser reprogramado.