Muerte de Kevin Guardia: el juicio contra Alcides Camejo fue reprogramado para octubre

Según supo 7Paginas la resolución fue dictada este 21 de septiembre de 2026 por el director de la OGA Concordia, Dr. Héctor Peralta, quien dispuso suspender el debate correspondiente al expediente “Camejo Domingo Alcides s/ Tenencia de arma de fuego de uso civil”, Legajo 4526-OGA.

El juicio estaba previsto inicialmente para los días 21, 22 y 23 de septiembre, pero a partir de un planteo presentado por el defensor oficial, Dr. Joaquín Garaycoechea, se resolvió reprogramar las audiencias.

De acuerdo con la resolución, el debate tendrá lugar los días 19, 20 y 22 de octubre de 2026, a partir de las 16:30.

Además, la OGA emplazó a Camejo para que, en un plazo máximo de 48 horas, designe un nuevo abogado particular de la matrícula, conforme a lo solicitado por la defensa y a las normas procesales vigentes.

Los hechos que se le atribuyen

De acuerdo con la acusación incorporada al expediente, son dos los hechos que se le atribuyen a Domingo Alcides Camejo.

El primero habría ocurrido durante los últimos días de noviembre de 2024. Según la Fiscalía, Camejo habría entregado en reiteradas oportunidades a Kevin Guardia una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, pese a que el joven no contaba con autorización legal para tener o portar un arma de fuego.

La acusación sostiene que estas entregas se habrían producido en el domicilio de Camejo, ubicado en calle Capitán Rojas 2825, en el barrio Frigorífico La Paz de Concordia.

El segundo hecho investigado está relacionado con el 23 de diciembre de 2024, cuando Camejo habría tenido en su vivienda, sin la correspondiente autorización legal, un rifle calibre .22 largo, marca JW15A, serie N.º 9024418.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye al imputado los delitos de suministro ilegal de arma de fuego, por el primero de los episodios, y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, por el segundo. Ambos hechos fueron encuadrados en concurso real y en calidad de autor material.

Según consta en el expediente, el imputado manifestó comprender los hechos que se le atribuyen.

La muerte de Kevin Guardia

Kevin Guardia fue encontrado sin vida el 28 de noviembre de 2024, mientras cumplía tareas de sereno en la vivienda de Camejo.

De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, el joven se encontraba acompañado por un menor de 12 años y manipulaba un arma de fuego cuando se produjo el disparo que impactó en su cabeza.

El primer parte médico había consignado una herida en la región parietotemporal derecha, con pérdida de masa encefálica, por lo que Guardia recibió asistencia respiratoria mecánica.

A partir de ese episodio, la investigación judicial avanzó sobre las circunstancias en las que el joven tuvo acceso al arma y derivó en la acusación contra Camejo por los hechos vinculados a la provisión y tenencia de armas de fuego.

Ahora, el debate judicial que estaba previsto para septiembre quedó fijado para octubre, mientras la defensa deberá definir en las próximas horas al abogado que continuará representando al imputado.

Redacción de 7Paginas