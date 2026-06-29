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Lunes 29 de junio de 2026
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Muerte dudosa de una joven en Concordia: detuvieron a su pareja

La Justicia investiga la muerte de una joven de 26 años ocurrida durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la zona oeste de Concordia. Aunque una de las hipótesis que se analiza es la de un posible suicidio, la causa fue caratulada como muerte dudosa y, por disposición judicial, fue detenida la pareja de la víctima.
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Redacción 7Paginas

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La joven fue identificada como Zoe Schimf, de 26 años, quien residía en el barrio Don Jorge.

Según pudo saber 7Paginas, la fiscal Evelina Espinosa quedó al frente de la investigación y ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

En ese marco, fue detenido Maximiliano Acosta, pareja de la joven, quien habría sido encontrado en el domicilio donde ocurrió el hecho. De acuerdo a la información recabada por este medio, el hombre contaba con medidas de restricción de acercamiento respecto de la víctima.

La detención se produjo mientras avanzan las primeras diligencias investigativas y se aguardan los resultados de las pericias realizadas en la vivienda.

Por el momento, desde la Fiscalía no se brindaron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho, mientras los investigadores trabajan para determinar si existió la participación de terceras personas o si efectivamente se trató de una autodeterminación seguida de una instigación al suicidio.

 