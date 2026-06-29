Muerte dudosa de una joven en Concordia: detuvieron a su pareja

La joven fue identificada como Zoe Schimf, de 26 años, quien residía en el barrio Don Jorge.

Según pudo saber 7Paginas, la fiscal Evelina Espinosa quedó al frente de la investigación y ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

En ese marco, fue detenido Maximiliano Acosta, pareja de la joven, quien habría sido encontrado en el domicilio donde ocurrió el hecho. De acuerdo a la información recabada por este medio, el hombre contaba con medidas de restricción de acercamiento respecto de la víctima.

La detención se produjo mientras avanzan las primeras diligencias investigativas y se aguardan los resultados de las pericias realizadas en la vivienda.

Por el momento, desde la Fiscalía no se brindaron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho, mientras los investigadores trabajan para determinar si existió la participación de terceras personas o si efectivamente se trató de una autodeterminación seguida de una instigación al suicidio.