Mujer acompañada por un perro y un gato, protagonizó un despiste y vuelco al sur de Concordia

Según se informó a 7Paginas, personal de Comisaría Colonia Yeruá acudió al lugar tras recibir el aviso del siniestro. Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Renault Kangoo, conducida por una mujer mayor de edad, que circulaba en sentido Este-Oeste, habría perdido el control del rodado, provocando un despiste y posterior vuelco.

El vehículo terminó su recorrido en el cantero central de la ruta.

Trasladada al hospital

La conductora viajaba acompañada por un perro y un gato, los cuales eran transportados en sus respectivas jaulas al momento del accidente.

Producto del siniestro, la mujer fue trasladada por el servicio de emergencia 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

En el lugar intervino también personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. A pesar del hecho, el tránsito en la zona no se vio interrumpido y se desarrolló con normalidad.