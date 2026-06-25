Mujer denunció un violento robo, pero era falso: quería justificar un atraso en el pago a la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Según se informó a 7Paginas, funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta recibieron la denuncia de una ciudadana que aseguró haber sido asaltada en inmediaciones de las calles Dr. Sauré e Ituzaingó.

De acuerdo a su relato inicial, una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color rojo, ocupada por dos hombres, la había interceptado en la vía pública. La mujer sostuvo que uno de los sujetos descendió del rodado y, exhibiéndole un arma de fuego, logró apoderarse de su mochila.

Siempre según la denuncia presentada, en el interior del bolso llevaba un equipo de mate marca Stanley, su Documento Nacional de Identidad, un teléfono celular Samsung y la suma de 250 mil pesos en efectivo.

Además, brindó una descripción detallada de los supuestos delincuentes. Indicó que el conductor de la motocicleta vestía una campera gris con gorro y bufanda negra, mientras que el acompañante llevaba una campera roja y también tenía el rostro parcialmente cubierto con gorro y bufanda oscuros.

Ante la gravedad del hecho denunciado, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal inició de inmediato diversas tareas para esclarecer el episodio e identificar a los presuntos autores. Sin embargo, al realizar un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores no lograron encontrar registros que corroboraran la existencia del asalto.

Frente a esta situación, los efectivos solicitaron a la denunciante que precisara nuevamente el lugar exacto y el horario en que habría ocurrido el robo. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado.

La mujer terminó reconociendo que el hecho nunca había sucedido y que había realizado la falsa denuncia con el único propósito de obtener una constancia policial para presentar ante la Cooperativa Eléctrica de Concordia y justificar la falta de pago del servicio.

El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia, ya que realizar una denuncia falsa constituye un delito previsto por la legislación vigente y puede derivar en consecuencias penales para quien incurra en este tipo de maniobras.

La situación generó además preocupación en el ámbito policial, debido a que la falsa denuncia movilizó recursos humanos y materiales destinados a la investigación de un supuesto delito que, finalmente, nunca existió.