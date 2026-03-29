Mujer intento ingresar cocaína a Federación en un micro de larga distancia

En un nuevo golpe al narcomenudeo y al tráfico de sustancias en la región, la Jefatura Departamental Federación logró interceptar estupefacientes que tenía como destino la ciudad termal.

El operativo se llevó a cabo el sábado en horas de la noche, sobre la Ruta Provincial Nº 44, en un punto estratégico de control ubicado en el kilómetro 5,5.

Efectivos de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo de la Comisaría Suburbio, procedieron a detener la marcha de un transporte de pasajeros de larga distancia para realizar un control de rutina. Fue en ese marco que los agentes identificaron a una mujer mayor de edad que denotaba una actitud sospechosa.

El hallazgo

Al realizar la inspección de las pertenencias de la pasajera, una mujer oriunda de Concordia, el personal policial detectó un bulto extraño. Tras dar aviso a las autoridades judiciales y obtener la correspondiente orden de requisa, se confirmó que se trataba de cocaína.

Además del estupefaciente, la policía procedió al secuestro de los siguientes elementos de interés para la causa:

Un teléfono celular (que será peritado para determinar el origen y destino de la droga).

Pasajes de colectivo.

Dinero en efectivo en billetes de diversa denominación.

La mujer involucrada fue trasladada para su correcta identificación y, por disposición de la justicia, quedó supeditada a la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.