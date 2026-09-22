Mujeres del PJ: “Queremos tener un candidato o una candidata que salga de la unidad”.

La concejal justicialista Claudia Villalba y las ex concejales del PJ Marcela Sbresso y Lía Solís visitaron los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participaron del programa Punto de Inflexión y brindaron detalles del encuentro de mujeres peronistas que se realizará este jueves 25 de septiembre.

Las dirigentes explicaron que la convocatoria forma parte de una serie de reuniones que distintos sectores del justicialismo vienen manteniendo con el objetivo de avanzar en un proceso de unidad partidaria.

“El encuentro de mujeres tiene como fin principal la construcción de la unidad del justicialismo de Concordia”, remarcaron.

La actividad se desarrollará desde las 18 en la sede del Partido Justicialista, ubicada en calle Güemes, y estará abierta a mujeres de los distintos espacios internos del peronismo.

Un documento con propuestas

Villalba explicó que el encuentro apunta a reunir a mujeres de los diferentes sectores del justicialismo y elaborar un documento con propuestas sobre distintas problemáticas de la ciudad.

Entre los ejes mencionados aparecen salud, producción, empleo, juventud, género, infancia y políticas sociales.

La dirigente sostuvo que la intención es que las propuestas surgidas del encuentro puedan ser asumidas por quien eventualmente represente al justicialismo en una futura candidatura.

En ese sentido, planteó la necesidad de “dejar de lado las cuestiones individuales o las cuestiones de los ismos” y trabajar en conjunto.

“Queremos tener un candidato o una candidata que salga de la unidad”, señaló Villalba.

También cuestionó el estado de distintas políticas públicas y servicios de la ciudad y mencionó, entre otros temas, el cierre de Centros de Desarrollo Infantil, la situación de los Centros de Atención Primaria de la Salud, la obra pública y la gestión de residuos.

“Todas las mujeres están invitadas”

Marcela Sbresso destacó que la convocatoria no pretende excluir a ningún sector y explicó que un grupo de dirigentes fue el encargado de dar el primer paso para poner en marcha el proceso.

“No todas pueden patear la pelota al mismo tiempo. Alguien tiene que dar el puntapié para que el partido arranque”, graficó.

La ex concejal aseguró que la convocatoria es abierta y que todas las mujeres tendrán el mismo espacio para participar.

“Seguramente nos hemos dejado en el tintero mujeres supervaliosas de todas las edades, pero venimos a decirles que vengan cuando quieran”, expresó.

Por su parte, Lía Solís sostuvo que las mujeres que participan de la organización pertenecen a distintos sectores internos, pero que coinciden en la necesidad de priorizar los puntos de encuentro.

“Creemos que es momento de dejar de lado los egos”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo es poner en el centro de la discusión a la familia, los niños, los sectores más necesitados, los emprendedores y los comerciantes.

La unidad como eje político

Durante la entrevista también se abordó el escenario interno del PJ de Concordia y la posibilidad de que este encuentro sea un punto de partida para una construcción política más amplia.

Las dirigentes señalaron que en reuniones previas estuvieron representados distintos sectores que cuentan con dirigentes con aspiraciones electorales.

Según explicaron, participaron referentes vinculados a distintos espacios internos, entre ellos sectores relacionados con Gustavo Bordet, Ángel Giano, Enrique Cresto, Armando Gay y otros dirigentes.

En ese contexto, insistieron en que la definición de candidaturas debería quedar supeditada a un proceso de construcción colectiva.

“Tenemos que poner sobre la mesa lo que nos une y no lo que nos diferencia”, expresaron.

También remarcaron que el objetivo no sería solamente resolver las diferencias internas, sino avanzar en una propuesta para Concordia.

“La ciudad necesita proyectos y necesita tener un rumbo hacia dónde ir”, plantearon.

“Hay que volver a tener presencia en los barrios”

Otro de los temas abordados fue la situación de la militancia peronista y el funcionamiento de las unidades básicas.

Las dirigentes reconocieron que en los últimos tiempos hubo una menor actividad pública, aunque aseguraron que el contacto con los barrios continúa.

Lía Solís señaló que existen reuniones con vecinos y militantes que, según afirmó, en algunos casos prefieren no exponerse públicamente.

Las dirigentes también hablaron de la necesidad de recuperar el protagonismo de las mujeres dentro de la estructura partidaria.

“Las mujeres somos las que sostenemos en la casa, en los barrios”, sostuvo una de las entrevistadas, al destacar el trabajo territorial que realizan militantes en distintos sectores de la ciudad.

Críticas a la gestión de Azcué

Durante la entrevista, las tres dirigentes formularon además fuertes cuestionamientos contra la gestión del intendente Francisco Azcué.

En particular, rechazaron las declaraciones del jefe comunal vinculadas con la reducción de personal municipal y la utilización de esos recursos para financiar obras.

Las dirigentes cuestionaron que se hable de “ñoquis” y sostuvieron que entre las personas desvinculadas hubo trabajadores de distintas áreas municipales.

También criticaron la situación de los centros de salud y señalaron que, según su visión, posteriormente algunas personas fueron incorporadas bajo otras modalidades de contratación.

Las entrevistadas cuestionaron además el desarrollo de obras de pavimentación y otras intervenciones municipales, al considerar que la actual administración pone el foco en obras puntuales mientras persisten problemas en otros sectores.

En ese marco, también hicieron referencia a la contratación del servicio de gestión de residuos y formularon cuestionamientos sobre el proceso que involucra a la empresa VITSA.

Denuncias y reclamos

Durante la entrevista también se mencionaron presuntas situaciones de presión sobre vecinos y militantes vinculadas con la asistencia social. Las dirigentes afirmaron que algunas personas prefieren no hacer públicas sus actividades por temor a eventuales consecuencias.

Estos planteos fueron formulados como denuncias políticas durante la entrevista y no se presentaron en el programa elementos documentales que permitieran corroborar de manera independiente esas afirmaciones.

En otro tramo, las dirigentes también cuestionaron la actuación de la Justicia frente a denuncias que, según señalaron, fueron presentadas sobre distintos hechos vinculados con la administración municipal.

La convocatoria del jueves

Finalmente, las organizadoras reiteraron la invitación a todas las mujeres que quieran participar del encuentro.

La cita será este jueves 25 de septiembre, a las 18 horas, en la sede del Partido Justicialista de Concordia, ubicada en calle Güemes.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia FM 106.1

Redacción de 7Paginas