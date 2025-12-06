Mujeres peronistas de todo el país exigen la restitución de Carolina Gaillard y repudian la sanción del PJ Entre Ríos

Según señalaron en un escrito enviado a 7Paginas, la sanción aplicada a Gaillard y Domínguez constituye un castigo arbitrario contra dirigentas que han demostrado coherencia doctrinaria, compromiso militante y una defensa constante de los intereses populares. En el caso particular de Carolina Gaillard, remarcaron que su apartamiento, bajo el argumento de haber participado en una lista por fuera del oficialismo partidario, desconoce su extensa trayectoria y su peso político dentro del peronismo entrerriano y nacional.

En el documento se destaca que Gaillard fue impulsora de leyes clave para la soberanía sanitaria y el desarrollo productivo del país, entre ellas la Ley de Producción Pública de Medicamentos, la Ley de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y el marco regulatorio del Cannabis Medicinal y del Cáñamo Industrial. Además, fue una de las voces más firmes en defensa de la cultura frente a los intentos del gobierno de Javier Milei de desmantelar organismos estratégicos como el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro.

También subrayaron su rol institucional dentro del Congreso Nacional, especialmente en espacios como la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la Comisión de Juicio Político, desde donde —según afirmaron— defendió el equilibrio republicano y denunció los avances del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Parlamento.

Uno de los puntos más duros del pronunciamiento apunta al “doble estándar” que, aseguran, aplica el PJ entrerriano. Mientras se sanciona a dos dirigentes por decisiones electorales legítimas, no se habría actuado con el mismo rigor frente a quienes promovieron y acompañaron la Ley Bases, ni ante quienes avalaron políticamente la privatización de IOSPER y la creación de OSER, medidas consideradas regresivas para los trabajadores y perjudiciales para el sistema público provincial.

Las mujeres firmantes sostienen que esta lógica selectiva castiga con mayor severidad a quienes defienden posiciones doctrinarias vinculadas al peronismo histórico, y remarcan que estas sanciones recaen con frecuencia sobre mujeres, reproduciendo desigualdades estructurales dentro de la vida interna del partido.

Por todo ello, exigieron a las autoridades del Partido Justicialista de Entre Ríos y al PJ Nacional la revisión inmediata de la sanción y la restitución plena de los derechos políticos y partidarios de Carolina Gaillard y Carina Domínguez.

El reclamo cuenta con el respaldo de un amplio arco de dirigentas, legisladoras, concejalas, referentas territoriales, académicas, comunicadoras, militantes feministas, trabajadoras de la salud y referentes de derechos humanos. Entre las principales firmantes se encuentran Juliana Di Tullio, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Mara Brawer, Hilda “Beba” Aguirre, Sabrina Selva, Ana María Ianni, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Micaela Morán, Mónica Litza, María Rosa Martínez, Norma López y Soledad Colombo, entre muchas otras referentes nacionales.

El pronunciamiento nacional reaviva el debate interno en el PJ entrerriano y suma presión política para que se revisen las sanciones que hoy mantienen fuera de la estructura partidaria a dos referentes del peronismo provincial.