Mujeres peronistas pisan fuerte en Concordia y reclaman poder real dentro del PJ rumbo a 2027

La interna del peronismo entrerriano comienza a mostrar nuevas señales de reorganización y, en Concordia, las mujeres peronistas decidieron ocupar un lugar central en esa discusión.

Así lo planteó la exdiputada nacional María de los Ángeles Petit, en una nota de opinión compartida a la redacción de 7Paginas, donde destacó la reciente reunión realizada en la sede del Partido Justicialista de Concordia, donde confluyeron mujeres de diferentes sectores internos del PJ y representantes de organizaciones gremiales.

El encuentro dejó algo más que una fotografía de unidad. Según Petit, abrió una discusión sobre el poder, la conducción partidaria y el papel que tendrán las mujeres en el proceso político que desembocará en las elecciones de 2027.

El planteo es concreto: las mujeres quieren dejar de ser convocadas solamente para militar, organizar actividades o integrar listas y reclaman participación efectiva en los lugares donde se toman las decisiones.

Un reclamo directo a las estructuras del PJ

Petit sostuvo que las mujeres representan más de la mitad del electorado entrerriano, pero advirtió que ese peso electoral no siempre se traduce en representación dentro de las estructuras partidarias ni en los espacios de conducción.

Por eso, consideró que la discusión sobre la paridad no puede limitarse al cumplimiento formal de un porcentaje en las listas.

“La paridad no se negocia: se ejerce”, afirmó.

La frase resume uno de los principales reclamos surgidos del encuentro: que las mujeres tengan participación real en la definición del rumbo del peronismo y no queden relegadas a un papel secundario.

En este contexto, la reunión adquiere una dimensión política hacia adentro del PJ, particularmente en un momento en que el justicialismo entrerriano atraviesa un proceso de reorganización y comienza a mirar hacia 2027.

“Una gran mesa de unidad” para reconstruir al peronismo

Otro de los puntos centrales fue el llamado a construir una “gran mesa de unidad” que permita ordenar al peronismo y superar las diferencias internas.

La convocatoria reunió a dirigentes y militantes de distintas corrientes que, pese a sus posiciones diferentes, lograron coincidir en la necesidad de avanzar en una construcción común.

El documento elaborado después del encuentro también expresó una fuerte crítica al actual contexto socioeconómico y al impacto que, según las participantes, tiene la reducción de políticas sociales sobre los sectores más vulnerables.

“No vamos a resignarnos, no vamos a naturalizar el abandono y no vamos a aceptar que los derechos conquistados sean presentados como privilegios”, sostuvieron.

La definición marca también el posicionamiento que las mujeres peronistas pretenden llevar a la discusión política: unidad interna, recuperación de derechos y construcción de una alternativa electoral.

El territorio como capital político

Petit también reivindicó el papel que las mujeres desempeñan en los barrios y en las organizaciones comunitarias.

En su análisis, muchas mujeres son quienes sostienen cotidianamente hogares, comedores, tareas de cuidado y espacios vinculados con la salud y la educación.

Ese trabajo territorial constituye, para el sector, un capital político que debe tener reconocimiento dentro del partido.

La dirigente sostuvo que el peronismo no puede pensar su reconstrucción exclusivamente desde las estructuras tradicionales o desde las mesas de dirigentes. La discusión, planteó, también debe incorporar a quienes sostienen la presencia del movimiento en el territorio.

En ese sentido, desde Concordia se busca recuperar y fortalecer la organización de la rama femenina del Movimiento Nacional Justicialista, frente a lo que Petit consideró intentos de descalificar esa participación mediante cuestionamientos al feminismo.

El 2027 ya aparece en el horizonte

Aunque todavía falta tiempo para la próxima elección provincial, el proceso de reorganización del peronismo ya tiene como horizonte 2027.

Y en esa discusión las mujeres peronistas de Concordia pretenden tener voz propia.

El planteo de Petit apunta directamente a las estructuras partidarias: quienes aspiren a ocupar lugares de responsabilidad en el futuro deberán contemplar entre sus prioridades la situación de las mujeres y la recuperación de derechos que, según sostienen, fueron afectados por las actuales políticas públicas.

La unidad, en este escenario, aparece como una condición para reconstruir una alternativa electoral, pero también como un desafío para una dirigencia acostumbrada a resolver las disputas internas en ámbitos reducidos.

De la foto a la conducción

Uno de los principales interrogantes que deja el encuentro de Concordia es si la unidad expresada entre las mujeres de distintos sectores podrá transformarse en una construcción política sostenida.

Petit advirtió precisamente sobre ese riesgo: que el encuentro quede reducido a una fotografía de ocasión.

El desafío planteado es que esa convergencia tenga continuidad, organización y representación en las estructuras partidarias.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por garantizar lugares en una lista. El reclamo es por poder político real, capacidad de decisión y participación en la conducción del Proceso que el peronismo entrerriano deberá afrontar de cara a 2027.

Concordia volvió a poner sobre la mesa una discusión que puede atravesar al PJ en los próximos meses: si las mujeres serán nuevamente convocadas para acompañar las decisiones de otros o si tendrán un lugar efectivo en la mesa donde esas decisiones se toman.

La respuesta, según el planteo de Petit, deberá comenzar a construirse desde ahora.

Redaccion de 7Paginas